Corinthians reage e briga com 9 contra rebaixamento no Brasileiro

A vitória sobre o Cuiabá fez o Corinthians sair do Z4 do Campeonato Brasileiro e, de quebra, ver o risco de queda à Série B cair drasticamente em relação à 30ª rodada. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





Faltando sete rodadas para o fim do torneio nacional, a briga contra o rebaixamento ameaça metade da tabela. Dez times estão com o alerta ligado para terminar o campeonato fora da zona perigosa.





BRIGA CONTRA AS CORDAS





O Corinthians reagiu e ultrapassou dois adversários de uma vez, pulando para 15º. A equipe comandada por Ramón Díaz alcançou três duelos de invencibilidade no torneio ao derrotar o Cuiabá. O Vitória foi outro a respirar após bater, em casa, o Fluminense.





O Athletico-PR também se reergueu e deixou a zona da degola. O time paranaense, que estava em queda livre, superou o Cruzeiro em seu estádio e saiu de um jejum de três meses sem qualquer vitória pelo Brasileiro. Pulou para 16º, primeira colocação fora do Z4.





Já Juventude e Bragantino são os grandes perdedores da 31ª rodada: as equipes foram derrotadas por Flamengo e Botafogo, respectivamente, e entraram no Z4.





Atlético-GO e Cuiabá afundaram de vez com novos tropeços. A dupla, respectivamente lanterna e vice-lanterna, veem a "luz no fim do túnel" cada vez mais distante e estão quase matematicamente rebaixados.





Criciúma, Fluminense e Grêmio têm risco moderado de queda, mas ainda não estão livres. Atlético-MG, Vasco e Cruzeiro aparecem com menos que 1% de possibilidade de serem rebaixados.





RISCOS DE REBAIXAMENTO





Atlético-GO: 99,96% (era de 99,5%)

Cuiabá: 97% (era de 83,6%)

Juventude: 44% (era de 29,7%)

Red Bull Bragantino: 39,2% (era de 22,4%)

Vitória: 28,8% (era de 40,1%)

Athletico: 28,3% (era de 37,2%)

Corinthians: 25,2% (era de 44,3%)

Criciúma: 16,2% (era de 10,6%)

Fluminense: 15,4% (era de 18,5%)

Grêmio: 5,4% (era de 10,8%)

Atlético-MG: 0,44%

Vasco: 0,026%

Cruzeiro: 0,017%





