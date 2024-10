Corinthians recua e mudará preço de ingressos em jogo contra Flamengo

A diretoria do Corinthians recuou após protestos da torcida e reduzirá o valor dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, que ocorre neste domingo (20) pela volta da semifinal da Copa do Brasil.







O clube comunicou a mudança "por determinação do presidente Augusto Melo". O dirigente esteve no Paraguai para acompanhar o time feminino na Libertadores.





O Corinthians informou que os valores serão restabelecidos para os preços praticados no Campeonato Brasileiro. O UOL havia questionado o motivo da alta, mas ainda não obteve resposta.





Quem já adquiriu os ingressos pelos preços divulgados hoje será reembolsado. Os torcedores em questão terão prioridade na compra de novos bilhetes.





O novo horário de abertura das vendas ainda não está disponível. O clube vai comunicar a nova tabela até as 13h desta quinta-feira (17).





ALTA ABRUPTA





Os preços divulgados para a decisão na Copa do Brasil surpreenderam pela alta abrupta. Nos setores Leste Superior Central e Leste Superior Lateral, por exemplo, houve um aumento de cerca de R$ 110 para torcedores comuns — para sócios, o aumento foi de quase R$ 30.





Na Leste Inferior Central e Lateral, as quantias subiram ainda mais: cerca de R$ 200 a R$ 250 a mais no preço-base. A mudança gerou uma série de críticas nas redes oficiais do Corinthians.





Veja nota do Corinthians:





O Sport Club Corinthians Paulista informa que, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro.





O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos.





Os torcedores que já adquiriram o ingresso pelo valor mais alto serão reembolsados e terão a prioridade na compra do novo ingresso.