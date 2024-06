Corinthians repensa contratação de influencers após caso de ameaça a Cássio

O Corinthians está repensando a contratação de influenciadores para o canal oficial do clube no Youtube.



O Corinthians reavalia a chegada de influenciadores depois do caso de Edu Oliver. Ele estava contratado, mas teve o acordo desfeito quando o clube descobriu as ameaças ao ex-goleiro Cássio em 2022.

O time alvinegro, então, está receoso. O clube ainda avalia a possibilidade, porém, adota mais cautela para definir os possíveis reforços para o departamento de comunicação.



A reportagem apurou que esses influenciadores pressionam o presidente Augusto Melo pela contratação. Todos eles têm "favores em aberto".

O Corinthians tem uma lista de comunicadores que apoiou Augusto Melo na eleição e ganharam promessas de cargo em troca. Nenhum deles foi contratado até agora.



Essa pressão ocorre desde dezembro, com a vitória nas eleições. O Corinthians entende que pode perder apoio público se não cumprir a promessa de contratar e pede paciência aos influenciadores.



O diretor de marketing Sérgio Moura, que pediu afastamento, era o principal responsável por essa relação com quem produz conteúdo sobre o Corinthians. O dirigente se licenciou depois da denúncia da intermediação do contrato da VaideBet.