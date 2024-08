Corinthians se empolga e quer antecipar com Flamengo a compra de Hugo Souza

O Corinthians já se movimenta para comprar o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo.



O Corinthians precisou de 20 dias para decidir pela permanência de Hugo. O contrato de empréstimo vai até dezembro.

O clube já se movimenta para exercer a opção de compra por 800 mil euros (R$ 4,9 mi) por 50% dos direitos econômicos.



Mesmo com a prioridade de compra, o clube do Parque São Jorge quer se resguardar. A ideia é evitar que possíveis propostas da Europa atrapalhem a continuidade do jogador.

O Corinthians vive situação financeira difícil, mas pretende comprar Hugo logo. O preço é considerado baixo.



Sabíamos que é um grande goleiro e demos a titularidade desde o primeiro minuto. Sabíamos que seu jeito de jogar passa confiança ao grupo. Ele e todos os demais foram incríveis nos pênaltis. Esperamos que ele e a equipe continuem com humildade para conseguirmos os resultados. Ramón Díaz

Hugo Souza chegou e rapidamente preencheu a lacuna causada pelas saídas inesperadas de Cássio e Carlos Miguel. Não houve qualquer problema de adaptação.



Aos 25 anos, Hugo se mostra mais maduro após o empréstimo ao Chaves (POR) e exerce papel de liderança no dia a dia do CT Joaquim Grava.



A cria do Flamengo foi destaque na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O goleiro foi bem no tempo normal e ainda pegou um pênalti no Couto Pereira.