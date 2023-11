Corinthians se refaz após goleada e crise à base de papo e poucas mudanças

Em um intervalo de quatro dias, o Corinthians foi de uma goleada vexatória sofrida em plena Neo Química Arena para uma virada salvadora fora de casa. A transformação passa por mudanças pontuais em campo, mas principalmente por conversas no vestiário que acabaram afastando uma crise iminente pelo risco do rebaixamento.







Mano voltou com a linha de quatro. A formação com três zagueiros havia sido um fracasso em menos de 20 minutos contra o Bahia e precisou ser desfeita rapidamente. Contra o Vasco, o técnico entrou direto com o esquema com quatro defensores.





Ele também promoveu o retorno de Moscardo aos titulares. A joia da base, que nem sequer foi utilizado no último jogo, teve boa exibição e foi decisivo: fez o gol da virada, o seu primeiro pelo profissional do clube.

O técnico, no entanto, não quis mudar "da água para o vinho" e manteve a base do time mesmo com a pressão por resultado. Ele não quis pecar pelo excesso e as únicas mudanças na escalação foram a saída de Bidu e a troca do suspenso Gil por Caetano.





O comandante se preocupou em passar confiança aos jogadores para a equipe se recuperar do "acidente" em Itaquera. O time tomou gol logo com três minutos e ficou atrás no placar duas vezes, mas conseguiu manter a calma, teve volume em campo e virou a partida.

As trocas feitas por Mano diante do Vasco foram decisivas para a vitória. Matheus Araújo fez a jogada do gol e Giovane concluiu. Ambos saíram do banco de reservas.





ALÍVIO NA TABELA

O duelo teve o peso de ser um confronto direto na briga para se afastar da zona do rebaixamento. Os dois times começaram a partida separados por dois pontos na tabela, e podiam se complicar nesta reta final dependendo do resultado e até mesmo entrar no Z4 no fim da rodada.





A vitória fez o Corinthians chegar a 47 e praticamente se garantir na Série A. O clube pulou para a 11ª posição e abriu seis pontos de distância parcial para o Bahia, que está em 17º. Mesmo se o Tricolor de aço vencer o São Paulo hoje, a vantagem do Alvinegro paulista para o Z4 será de cinco pontos faltando dois jogos.