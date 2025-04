Corinthians tira lição em queda e vai da vergonha ao orgulho antes da final

O Corinthians mal terá tempo de se recuperar da queda na Libertadores antes da decisão no Campeonato Paulista. Por isso, a postura do Timão, da diretoria ao elenco, é de tirar as lições da eliminação e ir "zerado" ao confronto mais importante que restou no trimestre: a final contra o Palmeiras.





O presidente Augusto Melo disse que a eliminação do Corinthians se concretizou no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, uma vez que derrota elástica por 3 a 0 seria muito difícil de reverter. Na Neo Química Arena, o Timão venceu por 2 a 0.

Por isso, na visão do mandatário, o foco precisa ser na final do Paulistão, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o principal rival.





"Hoje foi um jogo bom. Tivemos um problema lá, fomos eliminados lá, não hoje. Futebol é isso, nós já temos outra final domingo. Hoje acabou, tem que se preocupar com domingo. Agradecer o torcedor e a nossa obrigação é trabalhar, para que [o Corinthians] volte a ser o que sempre foi", disse Augusto Melo, em zona mista.

O técnico Ramón Díaz teve uma opinião diferente, afirmando que sonhava com a classificação heroica. O argentino reconheceu os esforços do elenco na vitória por 2 a 0 sobre o clube equatoriano na partida de volta, na Neo Química Arena.





Porém, o treinador citou que a decepção não deverá tirar o Timão do "bom caminho" rumo ao título estadual, exaltando a campanha nacional da equipe desde o ano passado.

"Seguir crescendo. Parece que, como clube, estrutura, jogadores, está em um bom caminho, porque estamos competindo em tudo o que jogamos. Aqui, no futebol local, somos muito fortes, há quase 30 jogos invictos. O que dói é não participar desta Libertadores. Vai servir de experiência, melhorando em todos os sentidos. Os jogadores responderam da melhor maneira, esse grupo se identifica com os torcedores. Temos que seguir corrigindo, falhamos nas bolas paradas, nas definições, no ritmo. No meu ponto de vista, é pouco tempo, com uma grande exigência. nesta quinta-feira (13) respeitam o Corinthians. Respeitam muito pelos resultados que tivemos", disse Ramón em entrevista coletiva.





Hugo Souza rechaçou a ideia de um "vexame" na eliminação na pré-Libertadores. O goleiro disse que sentiu vergonha apenas na derrota do jogo de ida, mas que ficou orgulhoso de como o elenco lutou pela classificação em casa, ficando a um gol de ir para os pênaltis.





Agora, sem o principal objetivo do ano, o arqueiro corintiano deixou claro que a postura no Dérbi será aguerrida, para buscar o que sobrou neste primeiro trimestre do Timão.





"Vergonha eu fiquei no primeiro jogo. Hoje saio orgulhoso da minha equipe, da forma como a gente lutou, se empenhou. Era difícil, mas era possível, e mostramos dentro de campo que era possível. É esse Corinthians que a gente vai para campo, é essa a cara que a gente quer mostrar. Agora não adianta mais ficar chorando, ficar martirizando pensando no que já foi. Temos uma final no domingo, que credencia a gente a se Deus quiser ser campeão neste início de temporada. O nosso maior objetivo junto do paulista era essa classificação à fase de grupos da Libertadores, mas é futebol, não veio, agora a gente vai lutar pelo o que a gente tem que lutar", falou Hugo Souza, em zona mista.