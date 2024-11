Corinthians vence Cruzeiro no ritmo de Depay e vê Libertadores mais perto

O Corinthians precisou de 16 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro em uma lotada Neo Química Arena e ficar mais perto de carimbar o passaporte para a Libertadores de 2025. Com um início avassalador comandando pela dupla Memphis Depay e Yuri Alberto, o time paulista chegou ao quinto triunfo seguido e saltou momentaneamente para a nona colocação do Brasileirão.





Memphis Depay abriu o placar aos 11 minutos de jogo, e Yuri ampliou aos 16. O Corinthians deixou o primeiro tempo com oito finalizações, todas certas.





O Cruzeiro melhorou, diminuiu com Kaiki aos 34, mas faltou fôlego para tentar um empate. O time mineiro conseguiu mais posse de bola, especialmente no segundo tempo, mas pouco ameaçou o goleiro Hugo Souza.





Com o resultado, o Corinthians saltou para a nona colocação e, por enquanto, está a três pontos de uma vaga na Libertadores. O último clube a se classificar, neste momento, é justamente o Cruzeiro, que tem 47 pontos.





E a situação do Corinthians pode ser ainda melhor caso Cruzeiro e Botafogo sejam campeões continentais. A dupla "abriria" duas vagas para a Libertadores, transformando o atual G7 em G9.





Ramón Díaz, porém, deve perder Yuri Alberto para a reta final do Brasileirão. O camisa 9 saiu no intervalo com um problema na coxa; Talles Magno assumiu a vaga.





Depay levou o terceiro amarelo e também é desfalque para a próxima rodada. Ramón, porém, terá a volta de Romero, que estava com a seleção paragauaia.





De olho na final contra o Racing, Fernando Diniz poupou seus titulares, 'vetando' o reencontro de Cássio com a torcida. Seria o primeiro jogo do arqueiro na Neo Química Arena desde a troca de clube. Cássio esteve no estádio, mas sequer foi relacionado.





O Corinthians volta a campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília), para encarar o Vasco na Neo Química Arena. Já o Cruzeiro enfrenta o Racing (ARG) no sábado (23), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana.





COMO FOI O JOGO





Corinthians foi a campo com novo uniforme e mosaico em homenagem a trio de torcedoras negras. Antonia, Elisa e Geni estamparam o mosaico alvinegro exibido no Dia da Consciência Negra. A palavra "luta" também foi exibida. Já os jogadores vestiram pela primeira vez a terceira camisa desta temporada.





A equipe da casa teve um início de jogo avassalador, e dupla Yuri e Memphis não perdoou. Empurrado por uma lotada Neo Química Arena, o Corinthians tomou conta do jogo, bombardeou a meta do goleiro Anderson e não demorou para transformar o volume em vantagem no placar. Contra um Cruzeiro espaçado e errando muito, os donos da casa apostaram na velocidade, roubadas de bola e no faro artilheiro da dupla Yuri Alberto e Memphis Depay para abrir 2 a 0 com apenas 16 minutos de jogo.





Diniz deu bronca, Cruzeiro equilibrou o jogo e quase empatou ainda no primeiro tempo. Muito agitado durante todo o primeiro tempo, o treinador aproveitou a pausa para hidratação para conversar com seus jogadores e ajustar o time. O bate-papo surtiu efeito, o Cruzeiro diminuiu em chute Kaiki -que desviou na zaga corinthiana- na sua primeira finalização certa e quase empatou nos acréscimos, mas o zagueiro André Ramalho salvou os donos da casa.





Corinthians cansou, e jogo teve mais toque de bola do que chances de gols. O time não conseguiu repetir o ritmo avassalador do primeiro tempo, perdeu Yuri Alberto lesionado e viu Memphis Depay cair de produção. Do outro lado, o Cruzeiro conseguiu ter mais posse de bola, ajustou a marcação, mas pouco agrediu o goleiro Hugo Souza.





Depay teve a chance de ampliar o marcador, mas parou na trave e levou amarelo inusitado. O holandês teve um segundo tempo abaixo, perdendo corridas para a zaga do Cruzeiro, mas esteve a poucos centímetros de anotar seu segundo gol no jogo. Após acertar a trave, o atacante desabou fora do gramado, mas voltou para o campo para forçar a paralisação da partida e acabou advertido com o cartão amarelo.





CORINTHIANS

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu; Raniele (Alex Santana), Bidon (Coronado), Carrillo (Charles) e Garro; Memphis (Pedro Raul) e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz





CRUZEIRO

Anderson; Gasolina (Lucas Romero), Jonathan, Zé Ivaldo e Kaiki; Peralta (Walace), Lucas Silva (Kaique Kenji), Ramiro e Vital (Japa); Barreal (Matheus Henrique) e Lautaro. Técnico: Fernando Diniz





Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Maira Mastella Moreira

VAR: Rafael Traci

Público: 46.056

Gols: Memphis Depay, aos 11' e Yuri Alberto, aos 16' do 1º tempo (COR); Kaiki, aos 34' do 1º tempo (CRU)

Cartões amarelos: André Ramalho, Ramiro, Carrillo, Depay (COR); Kaiki, Lucas Silva (CRU)





