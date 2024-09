Corinthians vence processo de R$ 7 milhões movido por Vitor Pereira

O Corinthians venceu o técnico Vitor Pereira na Justiça do Trabalho. Nesta segunda-feira (9), o clube conseguiu encerrar a ação do profissional, que cobrava mais de R$ 7 milhões em direitos trabalhistas.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com a decisão, além de não receber o valor pedido, o treinador português terá que arcar com as custas do processo, no valor de R$ 378.918,27, sendo honorários aos advogados do Corinthians.

Publicidade



O Corinthians deixou de desembolsar cerca de R$ 9,1 milhões com todas as vitórias na Justiça.



Outras ações movidas por membros da comissão técnica do treinador também foram encerradas. Essa foi a 6ª vitória contra um ex-membro da comissão do treinador português. Além dele, Luís Miguel, Bruno Moura, Antônio Assunção, Luís Nuno e Filipe Almeida também perderam suas causas.



Vítor Pereira ainda move processo contra o Corinthians no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Em primeira instância, o clube foi condenado a pagar R$ 2,6 milhões, mas recorre da decisão.



O técnico deixou o comando do Corinthians em outubro de 2022, após perder Copa do Brasil para o Flamengo, alegando problemas familiares. Dois meses depois, foi anunciado pelo Rubro-Negro.