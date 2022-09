Corinthians vira, mas Internacional reage e empata jogo na Arena

O Corinthians só volta a campo no domingo (11), contra o São Paulo, no Morumbi. O Inter recebe o Cuiabá no próximo sábado (10).

Quem mais gostou do resultado foi o Palmeiras. Se vencesse, o Timão iria tirar dois pontos da vantagem do líder Palmeiras. O Timão e o Inernacional chegam aos 43 -oito a menos que os alviverdes.

O Inter abriu o placar logo a 1 minuto, com Alemão, em boa jogada invadindo a área pela direita com a bola dominada e chute de esquerda. O atacante Alemão tem se especializado em castigar os grandes paulistas. Além do gol de hoje contra o Corinthians, ele também marcou na derrota do Inter para o Palmeiras por 2 a 1, na última rodada do 1º turno.

Atrás no placar, o Corinthians não se acanhou e não demorou a empatar: aos 12, Gustavo Silva bateu escanteio, Gil Subiu muito e Balbuena apareceu na pequena área para completar para a rede: 1 a 1.

Ainda no primeiro tempo o Corinthians virou com Yuri Alberto, que pegou rebote em chute de Guedes e fez 2 a 1 para o Timão. Mas o Inter cresceu no 2º tempo e empatou aos 22', com Alan Patrick.



Na segunda etapa, o Corinthians se encolheu um pouco e acabou atraindo o Inter. Levou o empate e poderia ter sofrido mais gols.

Já o time gaúcho foi para cima do Corinthians e ficou muito tempo com a bola. Muitas vezes, a equipe de Mano Menezes teve dificuldade de invadir a área. Mas, quando apostava na transição em velocidade pelos lados, levou perigo, como no lance do empate, construído pela esquerda. Esteve perto da virada.