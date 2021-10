Corinthians volta aos treinos sem os titulares e com cinco da base

Depois de ganhar a segunda-feira (25) de folga, o elenco do Corinthians voltou aos treinos no CT Joaquim Grava nesta terça (27). Em campo, estiveram apenas os reservas e cinco atletas convocados das categorias de base.



O treinamento de reapresentação foi acompanhado de perto pela cúpula do futebol corintiana, formada pelo presidente Duilio Monteiro Alves, o diretor Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes.



Segundo o Corinthians, os titulares participaram do aquecimento e depois foram para a parte interna do CT Joaquim Grava cumprir a rotina de exercícios regenerativos. A exceção foi o meia Renato Augusto, que foi liberado da atividade no gramado para controlar a carga de treinamento nas últimas semanas.

Sem o elenco completo para a segunda parte da atividade com bola, o técnico Sylvinho chamou o lateral-esquerdo Reginaldo, o zagueiro Belezi, o meia Matheus Araújo, e os atacantes Felipe e Giovani para participarem do treinamento com o restante dos reservas.



Acompanhado de perto pela diretoria, o grupo foi dividido em quatro equipes e participou de uma série de minijogos em campo reduzido.



O elenco volta aos treinos nesta quarta (27), novamente pela tarde. Na próxima segunda (1º), o Corinthians enfrenta a Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.