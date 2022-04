Coritiba vence Maringá de virada e é campeão paranaense

O Coritiba virou o jogo mais uma vez diante do Maringá e tornou-se o campeão paranaense de 2022 na tarde deste domingo (3), no estádio Couto Pereira.

O Coxa, com a vantagem do jogo de ida, precisava apenas empatar para levar a taça. Precisando vencer, o Dogão saiu na frente com Matheus Bianqui, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Os demais gols saíram na segunda etapa. A equipe da capital precisou de menos de cinco minutos para virar. Alef Manga desempatou com 1 minuto, e Igor Paixão marcou dois aos 4 e aos 7. O time do interior ainda descontou com Gui Sales, aos 32.