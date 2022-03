Coritiba vira sobre Maringá e fica a um empate do título Paranaense

O Coritiba virou sobre o Maringá FC e venceu a primeira partida da final do Campeonato Paranaense por 2x1. Jogando no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), o Dogão abriu o placar com Alemão, mas o Coxa reagiu com gols de Léo Gamalho e Igor Paixão. Agora, o time da capital só precisa de um empate para garantir o título no próximo domingo (3), às 16h, no estádio Couto Pereira.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Antes de abrir o placar no primeiro tempo, o Maringá FC já tinha levado perigo ao gol adversário com Felipe Saravia. Aos 20 minutos, ele fez uma jogadaça pela direita, chutou cruzado e a bola raspou na trave do Coritiba. A equipe visitante respondeu um minuto depois, em chute cruzado de Alef Manga que passou perto do gol de Dheimison.

Continua depois da publicidade





O único gol da primeira etapa saiu aos 29 minutos. Mirandinha arriscou de muito longe, Alex Muralha deu rebote e Alemão, oportunista, empurrou para o gol e fez a festa dos mais de 12 mil maringaenses presentes no estádio.





Atrás no placar, o Coxa aumentou a pressão em busca do empate. O Maringá se fechou e conseguiu segurar a vantagem até os 20 minutos do segundo tempo, quando Léo Gamalho empatou o jogo. Após cobrança de lateral na área, o centroavante dominou, girou sobre o zagueiro e bateu forte para deixar tudo igual.





A virada alviverde não demorou. Cinco minutos depois, Thonny Anderson lançou Warley com muito espaço pela direita. O ex-jogador do Botafogo foi à linha de fundo e rolou para Igor Paixão finalizar e colocar o Coxa em vantagem.

Continua depois da publicidade





O Dogão tentou reagir, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol de Alex Muralha. Com o placar de 2x1, o Coritiba dá um passo importante para conquistar seu 39° campeonato estadual - é o maior vencedor da competição. O Maringá FC precisa vencer por um gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis, ou ganhar por pelo menos dois gols para conquistar o inédito título Paranaense no tempo normal.