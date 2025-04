Corpo de Bombeiros libera VGD depois de meses de espera em Londrina

O Corpo de Bombeiros realizou vistoria de campo no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) nesta terça-feira (1) e liberou o estádio para jogos oficiais, conforme informação divulgada pela Paiquerê 91,7 e confirmada pela FOLHA.





O LEC confirmou a vistoria do Corpo de Bombeiros nesta terça, mas não vai se pronunciar oficialmente sobre a liberação até a publicação total da documentação necessária, que ainda envolve a Polícia Militar. A estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C será contra o Ypiranga-RS, entre 12 e 14 de abril, e a expectativa é que a partida seja no VGD.

A liberação do VGD pelo Corpo de Bombeiros será para 8.017 torcedores, que é considerada a capacidade total do estádio após as reformas realizadas pela Squadra Sports, SAF do Tubarão. Uma placa já foi colocada no local indicando o número total permitido. A primeira fase das obras, que visava a liberação, custou cerca de R$ 3,5 milhões. A partir de agora, o clube vai iniciar novas fases de reformas no local até atingir o montante de R$ 10,5 milhões, que é um acordo firmado com a prefeitura para quitar uma dívida antiga da associação.





A utilização do VGD para jogos ganhou contornos de novela nos últimos meses. O LEC chegou a anunciar que a reabertura do estádio para o público seria no dia 5 de fevereiro deste ano, mas não conseguiu a documentação necessária e chegou a apagar uma publicação nas redes sociais.

O clube seguiu trabalhando nos bastidores para conseguir a documentação, mas o Corpo de Bombeiros indicou uma série de melhorias que deveriam ser feitas para que o VGD fosse liberado, o que foi cumprido. Alguns exemplos de intervenções realizadas pelo clube nas últimas semanas foram a instalação de corrimãos e o aumento na altura das muretas que dividem setores das arquibancadas.





No dia 27 de fevereiro o elenco do LEC teve seu primeiro contato com o VGD e realizou seu primeiro treino no local, que teve o gramado totalmente revitalizado, além de novos vestiários, aumento de espaço no banco de reservas, e uma série de melhorias em arquibancadas e alambrados.

Desde o fim da participação da equipe no Campeonato Paranaense, o LEC tem realizado todos os treinos no estádio. A ideia é ambientar os atletas ao VGD, visto que a direção quer que todas as partidas do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série C sejam no local.





NOVE ANOS LONGE

O VGD não recebe um jogo oficial do Londrina Esporte Clube desde 6 de abril de 2016. Na ocasião, o Tubarão recebeu o Parauapebas-PA pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil e venceu por 6 a 0. Os gols do LEC foram de Keirrison, Netinho, Rafael Gava, Julio Pacato e Itamar, duas vezes. Naquela oportunidade, a Polícia Militar restringiu o total de público e liberou para apenas 5 mil torcedores. O estádio esteve fechado por sete anos, desde 2009, por conta de problemas estruturais e infiltrações na marquise.





O VGD deixou de ser utilizado pelo LEC logo após o jogo contra o time paraense por decisão do gestor Sérgio Malucelli, que chegou a dizer naquela oportunidade que “o VGD é passado” e que o Tubarão só mandaria jogos no estádio do Café. Desde então, o local passou a ser utilizado apenas como sede administrativa do clube e como local de treinos da base e da escolinha do time alviceleste.