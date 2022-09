Cruzeiro bate o Vasco, volta à Série A e 'dá uma ajuda' ao Londrina EC

O Cruzeiro goleou o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite (21), no Mineirão, em Belo Horizonte, garantiu matematicamente o retorno à Série A após três anos e de lambuja deu uma força para o Tubarão.





Com a derrota vascaína, o Londrina empata em pontos com o seu concorrente direto por uma vaga no G4 se vencer a Ponte Preta nesta sexta-feira (23), no estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B. Motivo mais do que suficiente para a diretoria alviceleste projetar um público de pelo menos 10 mil pessoas no Café diante da Macaca.

O Vasco, que sofreu sua oitava derrota seguida fora de casa, está em quarto lugar, com 48 pontos e saldo de 7 gols. O LEC é o quinto, com 45 e saldo 3. Na próxima quinta-feira (29), os dois times farão confronto direto em São Januário.





