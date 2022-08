Cuiabá e Santos produzem pouco e empatam sem gols no Brasileiro

Com o resultado, os dois clubes ficam estacionados na tabela. O time paulista segue em oitavo, com 34 pontos, enquanto o mato-grossense abre o Z4, em 17º, com apenas 25.

A primeira etapa teve pouca ação, com o Dourado bem retraído e o Alvinegro pouco inspirado. Depois do intervalo, os times tiveram mais iniciativa e o jogo cresceu um pouco de qualidade, mas não o suficiente para mudar o placar.

Quem foi bem: André Luís tem iniciativa

Em uma partida com poucos lances de perigo, o atacante do Cuiabá foi quem mais tentou avançar na velocidade e tentar um drible para quebrar a marcação. Com câimbra, pediu para ser substituído aos 12' da segunda etapa.

Quem foi mal: Carabajal se esconde

Com a marcação baixa do adversário, caberia ao meia do Peixe buscar a bola para armar as jogadas ofensivas. No entanto, isso foi o oposto do que ele fez: se escondeu em campo e nada criou. Saiu aos 18' do segundo tempo.

Atuação do Santos: muito toque, pouca criação

Diante de uma marcação baixa, os zagueiros do Santos ficaram livres e trocaram muitos passes no meio-campo, porém sem encontrar alguém capaz de romper as linhas defensivas. Prioritariamente, o time buscou Soteldo na esquerda, mas o atacante não estava tão inspirado quanto na última rodada, diante do São Paulo. Do meio para o final do segundo tempo, viu o rival crescer e acabou se fechando.

Atuação do Cuiabá: mudanças travam o jogo

O técnico António Oliveira apostou no esquema com três zagueiros e deixou Marcão, que nunca havia sido titular com ele, como volante, Marcando com uma linha baixa, impediu que o Alvinegro conseguisse entrar na área. Se defensivamente a opção funcionou, o ataque pouco encaixou contragolpes para ameaçar o goleiro João Paulo. A equipe foi mais para o ataque no segundo tempo, contudo seguiu apostando muito na bola aérea e não foi eficaz para pressionar.

Cronologia



O jogo começou sob o forte calor de 37ºC e a umidade do ar abaixo dos 30%. Com as condições climáticas ruins, os dois times pouco fizeram nos 45 minutos iniciais. Com mais posse, o Santos trocou muitos passes na intermediária. Os mandantes tentavam definir as jogadas mais rapidamente e levaram perigo somente uma vez, aos 24'. João Paulo espalmou o chute de João Lucas e, no rebote, Pepê teve duas oportunidades, mas parou nos bloqueios de Felipe Jonatan e Eduardo Bauermann.



Os dois times voltaram com mais ímpeto no segundo tempo. Aos 4', Lucas Braga, sozinho, bateu mal e perdeu a melhor chance do duelo. Três minutos mais tarde, a resposta do Auriverde veio no cruzamento Igor Cariús, completado com a finalização de Deyverson, que obrigou João Paulo a trabalhar novamente. Aos 19', o Cuiabá voltou a ameaçar com Alesson, mas o arqueiro do Alvinegro desviou para escanteio.



Apostando na bola área, o Cuiabá teve mais uma grande oportunidade aos 26'. A bola sobrou para João Lucas na cara do gol, mas o jogador exagerou na força e isolou. Rodriguinho ainda balançou a rede aos 38', mas Felipe Marques havia tocado a bola com o braço antes do toque e o gol foi anulado ainda em campo, sendo confirmado pelo VAR.