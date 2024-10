Cuiabá vence São Paulo com gol de bicicleta e aumenta pressão em Zubeldía

O Cuiabá venceu o São Paulo neste sábado (5) por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro Série A, e colocou Zubeldía sob pressão. Jogo aconteceu na Arena Pantanal.



Gols do duelo foram marcados por Bruno Alves, ex-São Paulo, de bicicleta, e Clayson, de fora da área. Com o resultado, o Cuiabá atingiu os 26 pontos, mas não se moveu na tabela e se manteve na 19ª colocação. O São Paulo ficou na quinta posição, com 47.

COMO FOI O JOGO



Apesar da maior posse de bola do São Paulo, foi o Cuiabá quem comandou o primeiro tempo. Equipe visitante teve mais posse e maior troca de passes, mas conseguiu apenas uma finalização a gol na primeira etapa. Por outro lado, os donos da casa puderam abrir o placar logo no início e ainda ampliar no final dos primeiros 45 minutos.

São Paulo finalizou pouco novamente, e Cuiabá conseguiu segurar o placar. Equipe mato-grossense fez jogo para marcar início de tentativa de sair do Z4, enquanto o Tricolor, com resultado, deixou o técnico Zubeldía pressionado no cargo, após resultados recentes. Segundo tempo foi parecido com o primeiro, dessa vez com maior pressão da equipe paulista sobre os donos da casa, mas sem efetividade.





CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Marllon, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Lucas Fernandes (Denilson); Gustavo Sauer (Jonathan Cafú), Clayson (André Luis) e Pitta (Eliel). Técnico: Bernardo Franco

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Bobadilla (Nestor) e Luciano; Wellington Rato (William Gomes), Lucas e André Silva. Técnico: Zubeldía





Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardo

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões Amarelos: Lucas Fernandes, André Silva, Arboleda e Matheus Alexandre (SÃO)

Gols: Bruno Alves (CUI), aos aos 3', e Clayson (CUI), aos 42'/1ºT