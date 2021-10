Cúpula do São Paulo cobra Crespo em reunião para retomar bom momento

A diretoria do São Paulo se reuniu nesta segunda-feira (4), e Hernán Crespo participou de parte do encontro. O técnico argentino ouviu cobranças e questionamentos sobre o que poderia ser feito para que o time tricolor retome o bom momento vivido durante o Paulistão deste ano, quando acabou campeão estadual. Segundo apurou a reportagem, a demissão do treinador não esteve em pauta.

A reunião não é novidade no CT da Barra Funda. O encontro é rotineiro e acontece toda semana, conforme relataram fontes ouvidas pela reportagem. Mesmo após a parte do encontro em que Crespo participou, a saída do treinador não foi discutida.

O São Paulo sabe da pressão de parte da torcida, mas confia que o técnico argentino possa retomar o futebol apresentado durante o torneio estadual e procurou entender, durante a reunião, como pode auxiliá-lo nisso.



O empate com a Chapecoense na tarde de domingo (3) abriu novas críticas ao treinador, e o primeiro encontro entre Crespo e a torcida são-paulina pode ser turbulento: o clube tricolor terá a volta do público nesta quinta-feira (7) em clássico contra o Santos.

O São Paulo ocupa a 13ª colocação do Brasileiro, com 28 pontos. O time tem cinco pontos a mais do que a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento e está a seis pontos do G-6, que dá vaga para a Copa Libertadores -grupo que irá aumentar diante das finais brasileiras nas duas competições sul-americanas nesta temporada.