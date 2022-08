Dagoberto é suspenso por dois jogos pelo TJD-SP

O atacante Dagoberto, reserva da dupla Borges e Washington, desfalcará o São Paulo na partida contra o Paulista, no próximo domingo. O jogador foi julgado nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e suspenso por dois jogos.

Dagoberto foi julgado pelo TJD-SP por conta da expulsão na derrota por 2 a 0 para o Mogi Mirim. O atacante foi denunciado no artigo 254 (praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de dois a seis jogos. Ele cumpriu suspensão automática na goleada por 5 a 0 sobre o Mirassol, na última quinta-feira.

O São Paulo também foi julgado nesta segunda. O clube do Morumbi foi multado em R$ 3 mil por entrado em campo para o duelo com o Mogi Mirim com dois minutos de atraso.