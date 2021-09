Daniel Alves está fora do São Paulo, anuncia diretoria da equipe

O lateral e camisa 10 Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo, informou a diretoria do clube na tarde desta sexta-feira (10).





"Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta", afirmou o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em pronunciamento ao lado de Muricy Ramalho e Rui Costa.





"Nós tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição", completou o dirigente.





O lateral direito chegou ao clube do Morumbi em agosto de 2019. Fez, desde então, 95 partidas, marcou 10 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista. O contrato com a equipe ia até o final de 2022.





Mas a relação com o São Paulo não era boa nos últimos meses. O jogador foi criticado por perder jogos pelo time ao aceitar o convite da seleção brasileira para disputar as Olimpíadas de Tóquio.





Daniel Alves conquistou a medalha de ouro no Japão e atacou o clube e os torcedores que o criticaram.





"O São Paulo falhou muito comigo, e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo ou por defender meu país, e sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo", afirmou.