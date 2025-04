Data Fifa define mais 4 seleções na Copa do Mundo

A Data Fifa de março chegou ao fim, e a Copa teve quatro seleções participantes definidas. Por outro lado, há quem deu adeus ao sonho de ir ao Mundial, e outros seguem firmes na luta. O UOL monta um resumão de como cada país está.





QUEM VAI À COPA?





O Japão foi a primeira seleção -que não será sede- confirmada na Copa do Mundo. Os japoneses confirmaram a vaga na vitória sobre o Bahrein por 2 a 0 -eles ainda empataram por 0 a 0 com a Arábia Saudita nesta Data Fifa.





A Nova Zelândia confirmou o favoritismo na Oceania. Os neozelandeses aproveitaram o novo regulamento, que dá vaga direta ao campeão das Eliminatórias locais, venceram a Nova Caledônia por 3 a 0 e voltarão a jogar uma Copa após 16 anos.





O Irã também carimbou o passaporte. Os asiáticos venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 e empataram com o Uzbequistão por 2 a 2 para se garantiram com antecedência. O país vai para a sua quarta Copa do Mundo consecutiva.





A Argentina confirmou vaga na América do Sul. A Albiceleste venceu o Uruguai por 1 a 0 no primeiro jogo da Data Fifa e contou com um empate dos próprios uruguaios com a Bolívia no jogo seguinte para se garantirem antes mesmo de enfrentarem o Brasil.





Estados Unidos, México e Canadá já estavam garantidos na Copa. O trio sediará os jogos da competição.





QUEM ESTÁ NA BRIGA?





América do Sul: Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Bolívia.





África: Egito, Burkina Faso, Serra Leoa, Etiópia, Guiné-Bissau, Djibouti, República Democrática do Congo, Senegal, Sudão, Togo, Sudão do Sul, Mauritânia, África do Sul, Ruanda, Benim, Nigéria, Lesoto, Zimbábue, Cabo Verde, Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício, Eswatini, Marrocos, Níger, Tanzânia, Zâmbia, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Burundi, Quênia, Gâmbia, Argélia, Moçambique, Somália, Botsuana, Uganda, Guiné, Tunísia, Namíbia, Libéria,

Guiné Equatorial, Malawi, Gana, Comores, Madagascar, Mali e República Centro-Africana.





Ásia: Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Quirguistão, Coreia do Sul, Jordânia, Iraque, Omã, Palestina, Kuwait, Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, Bahrein e China.





Oceania: Nova Caledônia





América Central, do Norte e Caribe: Honduras, Cuba, Ilhas Caimão, Antígua e Barbuda, Bermuda, Costa Rica, Trinidad e Tobago, São Cristóvão e Névis, Granada, Bahamas, Curaçao, Haiti, Santa Lucia, Aruba, Barbados, Nicarágua, Panamá, Guiana, Montserrat, Belize, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Dominica, Ilhas Virgens Britânicas, Suriname, Porto Rico, El Salvador, São Vicente e Granadinas e Anguilla.





Europa: Alemanha, Eslováquia, Irlanda do Norte, Luxemburgo, Suécia, Suíça, Eslovênia, Kosovo, Grécia, Escócia, Belarus, Dinamarca, França, Islândia, Ucrânia, Azerbaijão, Turquia, Espanha, Bulgária, Geórgia, Portugal, Armênia, Hungria, Irlanda, Polônia, Finlândia, Holanda, Malta, Bósnia e Herzegovina, Romênia, Chipre, Áustria, San Marino, Noruega, Estônia, Israel, Itália, Moldávia, Macedônia do Norte, País de Gales, Cazaquistão, Bélgica, Liechtenstein, Inglaterra, Albânia, Letônia, Sérvia, Andorra, República Tcheca, Montenegro, Croácia, Ilhas Faroé e Gibraltar.





QUEM JÁ ESTÁ FORA?





Ásia: Mongólia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor Leste, Brunei, Butão, Laos, Afeganistão, Índia, Síria, Myanmar, Tailândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Turcomenistão, Hong Kong, Vietnã, Filipinas, Tadjiquistão, Paquistão, Iêmen, Nepal, Líbano, Bangladesh e Coreia do Norte.





África: Seychelles, Eritreia, São Tomé e Principe e Chade.





América do Norte, Central e Caribe: Ilhas Turks e Caicos e Ilhas Virgens Americanas.





Oceania: Ilhas Cook, Samoa Americana, Tonga, Samoa, Fiji, Ilhas Salomão, Papua Nova-Guiné, Taiti e Vanuatu.





América do Sul: ninguém.





Europa: ninguém.