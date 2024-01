De la Cruz fez retiro antes do Flamengo e chega com total aprovação de Tite

De la Cruz chegou ao Rio com carinho de torcedores, mas antes de entrar no "furacão" Flamengo, o jogador aproveitou o descanso no Uruguai. O meia conversou com os futuros companheiros e era plano "para nesta terça-feira (9)" aprovado por Tite.





De La Cruz foi ao Uruguai logo após o último jogo. Ele se despediu do River Plate no dia 22 de dezembro e logo voou para o país onde nasceu para passar as festas de fim de ano. Ele priorizou o momento em terras uruguaias e ao lado da esposa e dos filhos.

O jogador queria aproveitar o período com a família antes de se mudar a um novo local e com a língua diferente. O Brasil será o terceiro país que ele vai morar. O jogador viu a necessidade de carregar as baterias para encarar o desafio.





O uruguaio foi convidado para o casamento de Arrascaeta, mas não apareceu. Os dois são amigos da seleção e se falaram durante as tratativas. O camisa 14 do Flamengo, inclusive, comenta nas publicações e celebrou a chegada do compatriota.

Arrascaeta e Varela conversaram com o meia antes da chegada ao Flamengo. A dupla foi o passo final para a tomada de decisão no acerto com o Flamengo.