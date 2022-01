De virada, Londrina EC vence o Maringá na estreia do estadual

Na rodada de abertura do Campeonato Paranaense, o Londrina venceu o Maringá de virada por 2 a 1 sob um sol escaldante na tarde deste domingo, que registrou 35 graus. O gol do Maringá saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Ronald, que estava na primeira trave, sem marcação, desviou de costas para o gol, sem chances para Mateus Nogueira.

O empate do Londrina ocorreu logo depois, aos 13 minutos do segundo tempo. Mossoró lançou, Douglas Coutinho disputou com Bruno Luiz e foi ao chão. O árbitro André Ricardo Martins marcou o pênalti. Eltinho cobrou no canto direito alto de Dheimison e converteu.

A virada do Alviceleste veio aos 18 minutos do segundo tempo. Em jogada de Jhonny Lucas pelo lado direito, ele fez um cruzamento rasteiro e Douglas Coutinho deu um carrinho e deu um toque para o fundo do gol. Já no primeiro tempo o placar não saiu do zero.





Tubarão foi o time que buscou mais o ataque na primeira etapa, mesmo com o pouco tempo de treino, principalmente por conta dos problemas com a Covid-19 que atingiu alguns jogadores. No entanto, a equipe Alviceleste não conseguiu ser efetiva no último terço do campo, finalizando mal as jogadas. O Maringá, quando chegou na área do Londrina, também não ofereceu perigo. Tanto que os goleiros foram pouco acionados no primeiro tempo.