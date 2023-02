Defesa de Daniel Alves muda versão e diz que houve penetração consensual

O advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, deu uma nova versão dos fatos da noite de 30 de dezembro. Nesta quinta-feira (16), durante a análise do recurso que pede a liberdade do jogador na Audiência Provincial de Barcelona, a defesa afirmou pela primeira vez que houve uma relação sexual com penetração entre o brasileiro e a mulher de 23 anos que o acusa de agressão sexual.





A definição se o lateral-direito fica ou sai da prisão deve acontecer até sexta-feira (17). O encontro entre a defesa de Daniel Alves, a advogada da denunciante e a procuradora do Ministério Público Espanhol com os magistrados da Sala 3 da Audiência tinha como objetivo permitir que as partes apresentassem os argumentos a favor e contra a liberação do jogador.

