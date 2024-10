Denúncia no Corinthians de desvio em sócio-torcedor pode ser levada ao MP

Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr. estuda levar a denúncia de desvio no sócio-torcedor do clube ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo).



O UOL apurou com fontes do Conselho que Tuma tem a intenção de acionar as autoridades para aprofundar a investigação. Inicialmente, os dados sobre o desvio no Fiel Torcedor foram apresentados em relatório das Comissões de Justiça e de Marketing, na última segunda-feira (7).

O que mais chama atenção do presidente do CD é a inatividade da Interface de Programação de Aplicativos (API) do site Fiel Torcedor. O sistema que identifica os CPFs dos compradores e autoriza o acesso foi desativado a pedido da atual diretoria. Atualmente, a liberação da venda da primeira leva de ingressos é feita de forma manual.



Segundo o documento, uma média de 500 ingressos por partida - destinados a membros do clube social - foram vendidos de forma irregular. Os associados possuem o benefício de prioridade na compra de entradas para a Neo Química Arena, uma espécie de "pré-venda".

Em contato com a reportagem, Romeu Tuma disse que não irá se manifestar. O Corinthians também não comentará assuntos relativos à reunião. Todos os presentes na assembleia desta semana assinaram um termo de confidencialidade.



Na próxima segunda-feira (14), às 19h (de Brasília), o Conselho irá se reunir para dar sequência à "prestação de contas" da diretoria. A última reunião foi suspensa pelo horário avançado.



VEJA A PAUTA DA REUNIÃO



Prestação de Contas - Apresentação de Relatórios Diversos da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, referentes a requerimentos de Conselheiros; (E&Y; Comunicação; Empresa de Segurança);

Análise e discussão sobre eventual iniciativa unilateral da Diretoria referente a Medida Cautelar Judicial (Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) - e suas possíveis consequências para o SCCP;

Discussão e Deliberação, sobre o descumprimento pela Diretoria de artigos do Estatuto conforme Ofícios do CORI e do CF.