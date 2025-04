Depois de tentar Tite, Santos contrata ex-auxiliar dele, Cleber Xavier

O Santos surpreendeu ao oficializar nesta terça-feira (29) a contratação de Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, para sua primeira experiência como treinador em carreira solo.





O Santos vasculhou o mercado por duas semanas, ouviu alguns "não" e resolveu ser criativo na escolha do substituto de Pedro Caixinha. A negociação por Cleber Xavier durou poucas horas nesta segunda-feira (28) e foi aprovada pelo CEO Pedro Martins.

Tite sempre foi o preferido do Peixe e, sem ele, o Santos decidiu apostar no seu "sucessor". Cleber trabalhou com Tite por 24 anos.





A diretoria santista crê que Cleber Xavier pode refletir a metodologia vencedora de Tite com o frescor da primeira experiência como treinador da carreira. O clube da Vila Belmiro colheu ótimas referências sobre ele.

A decisão ficou mais confortável para o Santos por causa de outros dois reforços. Chegarão também o filho e ex-auxiliar de Tite, Matheus Bachi, e o preparador físico Fabio Mahseredjian, fiel escudeiro de Tite na seleção e Corinthians.





A comissão é bem vista por Neymar. Todos se davam muito bem com o astro na seleção brasileira.

A movimentação foi bem avaliada por César Sampaio, auxiliar e atual interino do Santos. César sonhou com a efetivação, porém, entendeu que Cléber tem mais experiência e o ajudará. César Sampaio também foi parceiro de Tite. A comissão também contará com o auxiliar Vinicius Marques Oliveira.





O Santos aposta em Cleber Xavier como solução imediata, mas não deixa de sonhar com Tite no futuro. Tite trata de problemas de saúde e poderia aceitar um possível convite do Santos quando recuperado.

CONTRATO SEM RISCO





O Santos assinará com Cleber Xavier apenas até dezembro, com multa rescisória baixa. A cláusula de rescisão de Pedro Caixinha gerou prejuízo de quase R$ 16 milhões.

O salário será bem menor em relação a Caixinha e outros treinadores recentes. O acordo possui cláusula de renovação em caso de metas atingidas.





Ele já comandará o Santos nesta terça-feira (29) e deve dirigir o time contra o CRB. O duelo ocorrerá na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

TENTATIVAS FRUSTRADAS





O Santos discutiu vários nomes até chegar em Cleber Xavier. As duas semanas foram longas.

O Peixe ouviu "não" de Tite, Dorival Júnior, Luis Castro e Jorge Sampaoli. Sampaoli foi quem esteve mais perto.





O clube também fez tentativas em vão por André Jardine e Thiago Motta. Ambos agradeceram e não avançaram nas negociações.





Outros nomes foram cogitados, mas descartados pelo próprio Santos. Foram os casos de Emiliano Díaz e Tata Martino.





Com a derrota para o Red Bull Bragantino e a decisão de não efetivar César Sampaio, o Peixe resolveu agir. E Cleber Xavier pintou como a opção que dividiu menos as opiniões.