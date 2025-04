Desfalques obrigam seleção a mudar jeito de jogar para enfrentar Argentina

A seleção brasileira foi obrigada a mudar o estilo de jogo para enfrentar a Argentina, terça-feira, 21h em Buenos Aires, pelas Eliminatórias.





O técnico Dorival Júnior não contará com Bruno Guimarães (suspenso) e Gerson (lesionado) após a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1.





Os substitutos devem ser André e Joelinton. Éderson e João Gomes foram convocados de última hora para o duelo na Argentina.





Com Bruno e Gerson, a ideia da seleção era se sobressair na técnica. A dupla propõe mais jogo do que defende.





Agora, com André e Joelinton, o meio-campo será de maior marcação e poderio físico. O Brasil, assim, deve ter menos posse de bola.





A desvantagem é a menor qualidade no passe, mas, melhor protegida, a seleção precisará menos da ajuda dos atacantes e pode liberar mais os laterais.





O Brasil venceu a Colômbia e busca a vitória sobre a Argentina para provar que pode viver um momento de paz com Dorival. A comissão técnica está pressionada por melhores resultados e, principalmente, por subida no desempenho.





Outros dois desfalques são Alisson (pelo protocolo de concussão) e Gabriel Magalhães (suspensos). Essas alterações não mudam a estratégia. Bento e Léo Ortiz são os prováveis substitutos.





Por opção técnica, Dorival pode colocar Wesley na vaga de Vanderson. O flamenguista foi muito elogiado pela comissão e também pelos companheiros após a estreia "com personalidade" diante da Colômbia.





Outra dúvida é João Pedro. Titular no Mané Garrincha, o atacante foi discreto. Matheus Cunha entrou e fez o desempenho ofensivo melhorar. Endrick ficou no banco por causa do jogo aéreo colombiano.