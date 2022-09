Deyverson rouba a cena com gol e provocação contra o São Paulo

Ex-jogador do Palmeiras e autor do gol que rendeu o título da Libertadores de 2021 ao clube alviverde, Deyverson fez o primeiro gol com a camisa do Cuiabá na noite deste domingo (4). Quis o destino que o tento saísse contra o São Paulo -rival do Verdão-, em partida da 25ª rodada do Brasileirão.







Mas o gol não foi a única ação de protagonismo do atacante. Pelo contrário. Depois que balançou a rede, Deyverson cresceu no duelo e tirou alguns jogadores do São Paulo do sério enquanto esteve em campo. Amarelado, ele deixou o jogo para a entrada de Alesson na volta do intervalo.



As provocações começaram quando ele abriu o placar e foi comemorar diante da torcida são-paulina, que arremessou alguns objetos em direção ao gramado.

Em seguida, Deyverson fez algumas simulações e tirou os jogadores adversários do sério com lances no pivô, passes, um chapéu e embaixadinhas.



Na saída para o intervalo, o camisa 9 disse que foi chamado de palhaço por Rafinha, lateral-direito do São Paulo, e se defendeu.

"Todo mundo já me conhece, sabe do meu temperamento. Tô tranquilo, jogando meu jogo, totalmente focado em ajudar o Cuiabá, meus companheiros. [Quero] mudar essa essa personalidade [ou ideia] que as pessoas têm de mim, esse meu jeito lutador, provocador. Mas estou jogando um jogo limpo. Fazer coisa bonita no futebol, faz parte. Se o futebol não tem coisa bonita, vai ser o quê? Robô? A gente tem que fazer sim embaixadinha, dar lençol", começou Deyverson ao "Premiere". Ele continuou.

"Futebol tem que ser bonito, mas com respeito. Tem que ser assim, era assim na época do Ronaldinho Gaúcho, o Neymar faz. A gente tem que mostrar sim nossas qualidades técnicas, o drible. Não foi nenhuma falta de respeito. Rafinha me chamou de palhaço. Eu não sou palhaço, sou um grande profissional, fiz dois gols de títulos. Sou jogador, tenho filha, família e não vou levar desaforo para casa. Não sou palhaço, sou profissional. Quando tá ganhando, ele [Rafinha] não faz? Toquinho de cara virada, gracinha. Tem que ter respeito, independentemente da camisa", acrescentou.

Além do gol pelo Palmeiras na final da Libertadores do ano passado, contra o Flamengo, Deyverson anotou o tento que garantiu o título brasileiro ao clube alviverde em 2018. O lance aconteceu em duelo contra o Vasco, em São Januário.