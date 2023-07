Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina não tem ponto facultativo garantido

O Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 (segunda-feira), às 8h (de Brasília), contra o Panamá. Depois, a seleção encara França e Jamaica.

Por enquanto, não. O governo federal não publicou qualquer resolução indicando folga em compromissos das comandadas de Pia Sundhage.





No último fim de semana, Ana Moser tentou mudar o cenário. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ministra dos Esportes propôs ponto facultativo durante partidas do Brasil —assim como é feito tradicionalmente no masculino.

Moser comparou as situações. "Vamos estar torcendo demais, vamos estar super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância", disse ela durante um treino da seleção.





Se a ideia da ministra for para frente, as coisas mudam: neste caso, até sete pontos facultativos poderão ser concedidos entre julho e agosto —neste caso, é preciso que o Brasil chegue até a final.

A única capital que terá ponto facultativo é Natal. Em março, a Câmara Municipal aprovou um projeto que dá aos servidores da Casa o direito de assistir aos jogos do Brasil na competição.