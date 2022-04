Dia do goleiro: ranking mostra os melhores defensores da história do futebol

No dia do goleiro, comemorado em 26 de abril, o Portal Bonde revela a lista de jogadores que mais se destacaram na posição, de acordo com dados da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português), responsável por administrar e divulgar estatísticas e recordes do futebol.



O Brasil tem apenas um representante na lista: o jogador Alisson Becker, que conquistou a honraria após defender pelo Liverpool e vencer a Champions League, em 2019. Em compensação, o clube argentino Velez aparece no ranking três vezes com o goleiro paraguaio Jose Luis Chilavert vencendo nos anos de 1995, 1997 e 1998. O continente asiático tem apenas um jogador na lista: o chinês Rinat Dazayev, defensor do Spartak Moscou.

Os atletas que mais venceram a honraria foram Gianluigi Buffon (Juventus), Iker Casillas (Real Madrid) e Manuel Neuer (Bayern de Munique), todos cinco vezes. Veja o ranking completo abaixo.







Goleiros destaque





1987 - Jean-Marie Pfaff (Bayern de Munique)



1988 - Rinat Dasayev (Spartak Moscou) 1989 - Walter Zenga (Internazionale) 1990 - Walter Zenga (Internazionale) 1991 - Walter Zenga (Internazionale) 1992 - Peter Schmeichel (Manchester United) 1993 - Peter Schmeichel (Manchester United) 1994 - Michel Preud'homme (Mechelen) 1995 - José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) 1996 - Andreas Köpke (Olympique de Marseille) 1997 - José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) 1998 - José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield) 1999 - Oliver Kahn (Bayern de Munique) 2000 - Fabien Barthez (Manchester United) 2001 - Oliver Kahn (Bayern de Munique) 2002 - Oliver Kahn (Bayern de Munique) 2003 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2004 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2005 - Petr Čech (Chelsea) 2006 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2007 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2008 - Iker Casillas (Real Madrid) 2009 - Iker Casillas (Real Madrid) 2010 - Iker Casillas (Real Madrid) 2011 - Iker Casillas (Real Madrid) 2012 - Iker Casillas (Real Madrid) 2013 - Manuel Neuer (Bayern de Munique) 2014 - Manuel Neuer (Bayern de Munique) 2015 - Manuel Neuer (Bayern de Munique) 2016 - Manuel Neuer (Bayern de Munique) 2017 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2018 - Thibaut Courtois (Chelsea/ Real Madrid) 2019 - Alisson Becker (Liverpool) 2020 - Manuel Neuer (Bayern de Munique) 2021 - Gianluigi Donnarumma (Milan/ Paris Saint-Germain)