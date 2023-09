Diniz vira '100% seleção' e confia em entrosamento do Flu mesmo de longe

Pouco antes de o Fluminense entrar em campo na vitória sobre o Fortaleza, no domingo (3), Fernando Diniz disse que ainda era 100% do Tricolor, mas depois da partida passaria a ser 100% seleção brasileira. Antes da estreia no maior desafio da carreira, o treinador aposta no entrosamento dentro do clube para voltar com uma situação melhor do que a que está deixando.







Diniz acredita que o período fora não vai atrapalhar a evolução do time. Ele está há um ano e meio no comando do Fluminense.





O treinador aproveitou os últimos dias para alinhar a parte técnica, física e tática com os integrantes da comissão fixa que permanecem no clube. Quem comanda as atividades é Marcão. Eduardo Barros e Wagner Berteli vão para a seleção.

O Flu vai aproveitar o período sem jogos para ter de volta o lateral-esquerdo Marcelo, que já está treinando. Além disso, precisará resolver o substituto de Samuel Xavier, suspenso para o clássico contra o Vasco, em 16 de setembro.





Paulo Henrique Ganso é mais um que pode aproveitar o descanso para retornar 100%. Ele foi desfalque contra o Fortaleza após levar uma pancada. O zagueiro Nino, poupado pelo desgaste, vai para a seleção.

O Fluminense folga segunda e terça-feira. A reapresentação será na quarta à tarde. No sábado e domingo, os jogadores voltam a descansar.





Quando foi apresentado como técnico da seleção, Diniz garantiu que conseguiria se dividir nas funções. "Vou me dedicar 100% onde estiver. Quando estiver no Fluminense, dedicação total. Quando estiver na seleção, vou me centrar e me dedicar totalmente à Seleção. Claro que sou ser humano e não dá para fazer corte radical. Minha dedicação vai ser máxima onde estiver naquele momento", completou.

Diniz passou a dividir as duas funções porque a CBF não quis pagar a multa para tirá-lo do Fluminense. Por isso, acumula os cargos.





O preparador físico Marcos Seixas também estará cedido à seleção, assim como os jogadores Nino, André e Alexsander, o último convocado domingo (3) para a sub-23. Arias vai servir a Colômbia nesse período.

"Está tudo já organizado com quem fica a parte técnica, tática e física. Muita gente competente, todos estão entrosados. Tem um ano e meio que estou aqui, então todos sabem o que tem que ser feito. Jogadores também, conversamos, nos reunimos para todos se comprometerem. Tenho certeza que, quando voltar, vou encontrar o time em excelentes condições", afirmou Diniz.





Fernando Diniz, vale lembrar, está suspenso no clássico entre Fluminense e Vasco, primeiro jogo após a Data Fifa. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza.





A estreia pelo Brasil será em 8 de setembro, contra a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém. Depois, a seleção viaja até Lima e encara o Peru no dia 12, pela segunda rodada das eliminatórias.