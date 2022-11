Dirigente do Flamengo explica indefinições por comemoração da Libertadores

A indefinição sobre uma festa do Flamengo nas ruas do Rio de Janeiro em comemoração ao título da Libertadores continua. Em entrevista à FlaTV antes do jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (2), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, explicou os problemas encontrados pela diretoria para marcar o encontro com os torcedores.





"Estamos desde domingo sendo impossibilitados de ir para a rua em algum momento. Não conseguimos passar isso aos torcedores. No domingo tínhamos uma determinação pesada que sequer poderíamos ir para a rua com qualquer jogador. Passa segunda, terça que também não poderiam ter. Para quem está vendo as grandes manifestações no Brasil, não estou dando parte política para um ou outro, mas a segurança dos torcedores que iriam para uma festividade dessa, segundo a secretaria de segurança e a PM, não estariam seguros", explicou.

"Não temos essa autorização. Você acha que eu e a diretoria não gostaríamos de estar com os jogadores na rua, na torcida? Aquele 2019 foi emblemático. Não estamos podendo. Se fossemos fazer hoje também não poderia acontecer por conta das manifestações no Centro. Não estou querendo falar quem está certo. Não tem ninguém que queira estar junto com a torcida mais do que os jogadores e eu. Por tudo que aconteceu no ano, queríamos muito. Estamos construindo a possibilidade. Queríamos fazer amanhã (3), mas estamos com problemas. O serviço de segurança não está aconselhando. Não adianta a prefeitura liberar e outro não. Aí vira conversa fiada", completou.





Na última terça-feira (1º), o Deputado Federal Pedro Paulo afirmou que o Flamengo propôs que a celebração fosse nesta quinta-feira (3). Eduardo Paes, prefeito do Rio, chegou a dar o aval. Entretanto, os problemas com a segurança devido aos bloqueios em estradas e atos pelas cidades. Por isso, o clube precisa do aval não só da prefeitura e da CET Rio, como também dos órgãos de segurança.





A torcida vem fazendo a campanha nas redes sociais e ainda ganhou os jogadores como aliados.







Oficialmente, o elenco participou de duas comemorações: uma ainda no hotel onde estava concentrado em Guayaquil e outra que aconteceu no último domingo (30) no Jockey Club, no Rio de Janeiro, privada para jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários, familiares e convidados.