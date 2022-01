DJ e banda se defendem, e Messi volta a ter teste positivo de Covid-19

O argentino Lionel Messi ainda não sabe quando vai poder retornar à França para se reapresentar ao Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira (4), ele recebeu novamente um resultado positivo no teste para detectar a Covid-19 e por isso permanecerá isolado em Rosário, na Argentina, onde passou as festas de final de ano junto de sua família.



Desde domingo (2), quando a informação de que o astro havia sido infectado pelo novo coronavírus se tornou pública, um DJ e uma banda da Argentina passaram a receber ameaças em suas redes sociais de torcedores que acusam os artistas pelo contágio de Messi.



"Dizem que eu o contaminei. Chegaram a me chamar de assassino e mandaram um monte de mensagens raivosas", afirmou o DJ Fer Palacio, convidado pelo craque para tocar em uma festa na noite de Natal.



O músico, no entanto, divulgou um vídeo no qual, além de se defender das acusações, apresentou um teste PCR negativo para a Covid-19. "Não tenho Covid, e aqui mostro. Não contaminei Messi", escreveu.

Palacio passou a ser acusado porque, dias antes da festa promovida pelo jogador, participou de um evento que registrou dois casos de contágio pelo novo coronavírus.



A banda Los Palmeras, presente na confraternização de Messi, também usou as redes sociais para dizer que todos os integrantes receberam testes negativos para a doença. O vocalista do grupo, Rubén Deicas, publicou uma foto de seu exame. "Todos os testes negativos. Para muitos amigos que ficaram preocupados", escreveu.



O camisa 10 da seleção argentina, por enquanto, não se manifestou sobre as acusações contra os artistas com quem passou as festas de final de ano.



Em postagens no Instagram, ele e a mulher Antonella Roccuzzo exibiram vídeos em que dançavam sem máscaras. O PSG não informou se o atacante está vacinado.



Em sua última publicação na rede social, o argentino divulgou uma retrospectiva de sua última temporada, lembrando momentos pelo Barcelona, pela seleção argentina e pelo PSG. Na legenda, agradeceu pelas vitórias que obteve em 2021 e disse que não vê a hora "desse vírus de m... acabar logo".



De acordo com a agência de notícias Télam, o craque apresenta "boas condições" de saúde e, a cada 24 horas, realiza um novo teste PCR à espera de um resultado negativo.



Apesar de possuir um avião particular para viajar da Argentina à França, o jogador precisa apresentar um teste negativo para a Covid-19 para poder entrar no país europeu. Segundo a imprensa argentina, o atleta teve teste positivo no dia 26 de dezembro e, portanto, estaria nos últimos dias da quarentena obrigatória.



O técnico Mauricio Pochettino, que não pôde contar com o craque na vitória por 4 a 0 sobre o Vannes, pela Copa da França, na segunda-feira (3), disse após a partida que não sabe ainda quando o jogador estará a sua disposição.



Para o treinador, são pequenas as chances de o atleta participar do duelo com Lyon no próximo domingo (4), pelo Campeonato Francês –além dele, Bernat, Rico, Bitumazala e Donnarumma vão ficar fora do jogo por ter contraído a Covid-19.



"É um vírus muito estranho, às vezes é difícil entender tudo. Temos jogadores com teste positivo, seguimos as regras de isolamento e veremos seu desenvolvimento", disse Pochettino.



Messi chegou ao Paris Saint-Germain em agosto de 2020, com contrato até 2023 e possibilidade de renovação. Em 16 jogos pelo time francês, marcou oito gols.