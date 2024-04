Documentário 'De Volta à Glória - 2014: O Renascimento do Tubarão' será exibido neste sábado em Londrina

O dia 13 de abril de 2014 ficou marcado na história do Londrina Esporte Clube. Depois de 22 anos, o Tubarão conquistou o seu quarto título estadual. A partida emocionante contra o Maringá Futebol Clube no Campeonato Paranaense foi decidida nos pênaltis, após placar de 1 a 1 no tempo normal.







Para comemorar os 10 anos dessa conquista, os jornalistas Fernando Baricati e Marco Feltrin produziram o documentário "De Volta à Glória - 2014: O Renascimento do Tubarão". O projeto revela toda a campanha do Londrina Esporte Clube durante aquele ano.

A produção retrata os bastidores da jornada do clube, que conseguiu a classificação apenas na última rodada do campeonato de 2014. Para isso, foram entrevistados o goleiro Vitor, os meias Diogo Roque, Celsinho e Rone Dias; o atacante Alexandre Oliveira e o técnico Cláudio Tencati.





Durante o longa, os jogadores debatem a crise pós derrota para o Arapongas, a confusão no vestiário depois do empate para o Cianorte e a reunião que quase selou a demissão do então treinador.

Quanto ao mata-mata da competição, a semifinal contra o Athletico foi detalhada com histórias inéditas da virada épica no Estádio do Café. A vitória por 4 a 1 é apontada por muitos torcedores como a partida mais memorável do Tubarão.





A final contra o Maringá também está incluída. Há cenas marcantes da caravana da torcida londrinense e da festa dos jogadores, que rendeu o apelido de “salão de festas” ao estádio Willie Davids.

O documentário, com uma hora e 26 minutos de duração, será exibido no Espaço Villa Rica, localizado na rua Piauí, 211, no centro de Londrina. A estreia não poderia ser em data diferente: 13 de abril de 2024.





Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 10 + taxa no site

https://villarica.pagtickets.com.br/2014-o-renascimento-do-tubarao__8627/





A bilheteria abre somente 1 hora antes do evento e a sala 15 minutos antes do espetáculo. Não haverá lugares marcados nessa exibição, sendo respeitado a ordem de chegada.

