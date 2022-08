Dois jogadores do Brasil de Pelotas sofrem outro acidente

Dois jogadores do Brasil de Pelotas sofreram ferimentos leves num acidente automobilístico nesta segunda-feira. O Peugeot conduzido pelo meio Jorge Mutt, com o atacante Kelson a bordo, deslizou para fora da pista da BR-392, em Santana da Boa Vista, na zona sul do Estado e capotou. Levados para o Pronto-Socorro de Pelotas com escoriações, os atletas passaram por revisão médica e foram liberados.

Foi o segundo acidente sofrido por Kelson em apenas cinco dias. Ele também estava a bordo do ônibus que capotou quando conduzia a delegação do Brasil na noite de quinta-feira. Aquela tragédia matou os jogadores Regis e Cláudio Milar e o preparador de goleiros Giovani Guimarães. Sete dos feridos ainda estão internados. Jorge Mutt não participou daquela viagem, para um amistoso que o time disputou em Santa Cruz do Sul, porque sentia dores musculares.