Dono da SAF do Londrina EC, Bellintani encaminha compra de clube de Portugal

O Londrina deve ter um novo "coirmão" europeu nos próximos dias. Integrante principal do projeto multiclubes da Squadra Sports por força de contrato, o LEC deve ter o Paços de Ferreira, de Portugal, como clube da mesma plataforma. Isso porque o presidente da equipe europeia, Rui Abreu, que tomou posse no início da semana, confirmou que Guilherme Bellintani, dono da empresa que detém 90% da SAF do LEC, pretende comprar 75% da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do time, que está atualmente na segunda divisão do Campeonato Português.





Para ser aprovado, os sócios do Paços de Ferreira precisam mudar o atual modelo de gestão de associativo para SAD, semelhante ao que ocorreu no LEC para que a Squadra assumisse em 2024. Eleito como candidato único, Rui Abreu não deve ter problema em avançar a questão no clube.

"O passado do investidor é carimbo de segurança", disse o novo presidente do clube português, sobre Bellintani, em sua posse.





O movimento da Squadra Sports vai de encontro ao que Guilherme Bellintani destacou na apresentação do projeto em Londrina, quando revelou que buscaria um clube em Portugal e outro no Uruguai para estender a plataforma. No Brasil, além do LEC como clube principal, a empresa mantém outras equipes.

"Os clubes profissionais são Londrina e Linense, além dos clubes de base: o Ypiranga, de Salvador, que estava desativado; o Conquista, de Vitória da Conquista (na Bahia), uma cidade de tamanho parecido com Londrina; e o VF4, fundado por Victor Ferraz, maior vendedor de atletas de base na Paraíba. Esses clubes ocupam um espaço importante no Nordeste, que carece de projetos de base sofisticados. Seguimos buscando outros clubes para fortalecer a estratégia no Brasil, incluindo um no Rio de Janeiro e outro na região do Distrito Federal ou Goiás. Ao todo, serão cinco clubes de base e dois profissionais – Linense e Londrina –, que também possuem seus próprios projetos de formação. No total, serão sete clubes no Brasil, entre profissionais e de base", disse no início do ano o ex-presidente do Bahia, dono da Squadra.





Paços de Ferreira

O novo clube ligado ao LEC por meio da Squadra Sports tem história no futebol português. Tetracampeão da segunda divisão local, a equipe era figurinha carimbada na elite até 2023, quando caiu, e onde segue há dois anos, inclusive brigando contra o rebaixamento na atual temporada 2024/25.





O Paços de Ferreira viveu seu ápice entre 2006 e 2015, tendo somado três participações na fase de grupos da Liga Europa e uma ida à semifinal da Taça de Portugal. Sua melhor participação no Campeonato Português foi na temporada 2012/13, quando foi terceiro colocado e conseguiu vaga nos playoffs da Liga dos Campeões do ano seguinte. A equipe enfrentou o Zenit, da Rússia, que tinha Hulk como grande astro, e foi eliminada da principal competição da Europa naquela oportunidade.