Dorival diz não ter pressa pela volta de Neymar

O técnico Dorival Júnior diz que não tem pressa pelo retorno de Neymar à seleção brasileira.



A CBF esperava Neymar ainda neste ano, mas só deve contar com o atacante do Al Hilal em 2025. Ele não foi inscrito no Campeonato Saudita.

Dorival entende que não pode convocar Neymar antes dele voltar a jogar pelo seu clube. E quer o jogador de 32 anos "zerado" para o retorno.



"Acredito que estamos tendo a percepção... Do quanto este jogador é importante e que, nesses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento em que ele retorne, possamos desfrutar. Vemos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial. Que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e, principalmente, totalmente zerado. Essa lesão demanda tempo, demanda... O respeito aos procedimentos naturais que são feitos, para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos, ali na frente, desfrutarmos da capacidade de um atleta com capacidades e do potencial que tem", disse o técnico.

Neymar está fora desde outubro de 2023, há quase um ano, por causa de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



Em entrevista coletiva nesta semana, o técnico Jorge Jesus afirmou: "O Neymar é um jogador importante não só para o Al Hilal, mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro".



A CBF conversava com o estafe de Neymar e entendia que ele voltaria neste ano, mas não vai atravessar o Hilal.



A relação na CBF com Jesus não é exatamente harmônica. O técnico era um dos candidatos a substituir Tite após a Copa-2022. Em diversas situações, ele tentou cavar uma vaga, o que causou incômodo interno.

Nesta semana, de novo, Jorge Jesus disse ter ambições de dirigir a seleção brasileira.