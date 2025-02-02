Dorival Júnior elogia Neymar no Santos





O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, valorizou o retorno de Neymar ao Santos e enxerga que ele ainda tem condições de ser protagonista do futebol mundial.





Dorival vive a expectativa de contar com Neymar na próxima data Fifa: os jogos da seleção contra Colômbia e Argentina, em março, pelas Eliminatórias.





"Nesse momento, o que ele precisa é atuar, no local que ele sinta o carinho do seu torcedor. Lugar em que ele nasceu, se apresentou ao mundo, retornando agora, ainda em condições de ser um protagonista do futebol mundial. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. O Neymar, recuperado na totalidade, será um jogador muito importante", disse Dorival, à TV Globo.





A entrevista do técnico da seleção aconteceu durante a paralisação da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Botafogo. O técnico foi a Belém para assistir ao confronto in loco.





Dorival disse ainda que não influenciou na vinda de Neymar ao Santos e indicou que o convocaria mesmo se a transferência não acontecesse:





"Ele, em condições, ele estaria entre nós (jogando) em qualquer lugar do mundo".





Veio observar alguém? "A seleção tem que premiar os que estejam em melhores condições naquele momento, naquele instante. Estamos procurando agir com correção. Nem sempre agrada-se a todos. Temos que errar o mínimo possível. Quando eu venho para uma partida, não venho para um nome. Venho por uma análise geral. Inclusive para posições que estamos buscando um ajuste".





E o 2025 da seleção? "Esse ano (2024) foi muito importante para o que buscávamos, imaginávamos e o conhecimento para o nosso grupo. Agora é questão de tempo, um timing para recuperação de Neymar, Richarlison, jogadores que não tiveram oportunidade de estarem conosco. Estamos fazendo de tudo para que as coisas aconteçam".





Cobranças. "Já vi algumas equipes serem montadas com jogadores de alto nível e não encontrarem um encaixe. E já vi equipes com jogadores medianos e coletivamente funcionou. Estamos voltando a ter grandes jogadores, no momento do resgate de uma confiança. O degrau para a seleção é maior. A cobrança é mais forte. Tentamos dar liberdade possível para os jogadores desenvolverem na melhor condição. Estamos próximos. Estão faltando detalhes. Sinto isso.".



