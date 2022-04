Dudu é eleito craque e Palmeiras domina seleção do Campeonato Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira (4), a seleção do Campeonato Paulista, escolhida por meio de votação entre os técnicos e capitães dos 16 clubes da competição. O campeão Palmeiras foi o destaque da premiação, com cinco jogadores indicados para o time ideal. Na sequência, aparece o RB Bragantino, com três atletas na seleção.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A seleção do Paulistão 2022 ficou com: Weverton (Palmeiras), Rafinha (São Paulo), Léo Ortiz (RB Bragantino), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Luan Cândido (RB Bragantino); Danilo (Palmeiras), Renato Augusto (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Dudu (Palmeiras), Artur (RB Bragantino) e Calleri (São Paulo). O técnico escolhido foi o vice-campeão Rogério Ceni, do São Paulo.

Continua depois da publicidade





A noite de prêmios ainda teve a entrega de outros troféus individuais. Dudu, do Verdão, foi eleito o craque do Paulistão, enquanto Artur, do RB Bragantino, ficou com o título de craque do interior. O jovem volante Pablo Maia, do São Paulo, foi escolhido como revelação do campeonato e o centroavante Ronaldo, da Inter de Limeira, ficou com o posto de artilheiro da competição. Ele marcou 9 gols no estadual.