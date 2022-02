Dudu vê soberba de europeus contra times sul-americanos

O atacante Dudu, um dos destaques do elenco do Palmeiras, acredita que há soberba em uma parcela do futebol europeu em relação aos times e atletas da América do Sul.

Em entrevista concedida ao "Arena SBT", apresentado por Benjamin Back, o jogador afirmou ainda que já usou esta tese como uma espécie de "motivação" para as partidas.

"Acho que sim [há soberba em alguns casos]. Se você olhar na Europa, eles não falam muito de times brasileiros, a não ser sobre os brasileiros que jogam lá. Isso deixa a gente bastante motivado", iniciou ele, que se prepara para a semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, nesta terça-feira (8).





Dudu, que deve ser titular no duelo desta terça, considerou ainda que houve um caso parecido envolvendo a final da Libertadores, quando o Palmeiras venceu o Flamengo. "Isso aconteceu com a gente, mas de uma maneira diferente. Todo mundo dava o Flamengo como campeão da Libertadores, mas a gente com muita garra e competitividade conseguiu o título".





Por fim, ele disse que sua equipe precisa usar a mesma motivação para, caso vença o Al Ahly, superar o Chelsea em uma possível final. "Teremos que estar neste foco e bastante concentrados, porque sabemos da qualidade do time deles e do que eles podem apresentar", finalizou o jogador ao programa do SBT.

O Palmeiras estreia nesta terça na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly, às 13h30 (de Brasília). Depois de definida a lista de inscritos, a dúvida fica para o time que Abel Ferreira irá escalar para buscar uma vaga na final da competição. Aparentemente, o ponto de interrogação está na terceira peça da linha de três na defesa ou na transformação em uma linha de quatro.





Sete jogadores que estavam com a seleção egípcia no vice-campeonato da Copa Africana de Nações desfalcaram o Al Ahly na estreia no Mundial de Clubes, sábado, em um conflito de calendário gerado pela Fifa.