Edenilson acusa Rafael Ramos de injúria racial em jogo do Brasileiro

O lateral Rafael Ramos, do Corinthians, foi detido em flagrante e liberado após pagar fiança na noite de sábado (15), em Porto Alegre. O português foi acusado pelo volante Edenilson, do Internacional, de tê-lo chamado de "macaco" - o que é negado pelo alvinegro - no empate por 2 a 2 entre as equipes no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A acusação consta na súmula do árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado. O documento relata que aos 31 minutos do segundo tempo, Edenilson o comunicou de que Rafael Ramos teria dito "f...-se, macaco". O lateral alegou um "mal entendido" por conta do sotaque português e que, na verdade, teria falado "fo...-se, ca......". O árbitro registrou que "devido à distância dos atletas e barulho da torcida", a equipe de arbitragem não conseguiu escutar nenhuma das versões citadas.

No Instagram, Edenilson reafirmou a acusação e disse ter procurado Rafael Ramos após o jogo, nos vestiários, esperando um pedido de desculpas, mas afirmou ter ouvido que "havia entendido errado". O volante colorado, então, prestou queixa à Polícia Civil gaúcha, ainda no estádio. O Inter, pelo Twitter, manifestou repúdio a "todo e qualquer ato de preconceito" e que apoiará o jogador.





Detido no Beira-Rio e posteriormente liberado, Rafael Ramos também se pronunciou no Instagram. O corintiano garantiu que não foi, não é e nunca será racista. Pelo Twitter, o Timão relatou que o lateral foi ouvido e deu uma "versão diferente" de Edenilson, que o pagamento de fiança "não implica em admissão de culpa" e que "clube e atleta continuarão a colaborar com as autoridades".