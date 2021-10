Edinho, filho de Pelé, é o novo treinador da equipe sub-19 do Londrina EC

A equipe sub-19 do Londrina Esporte Clube conta com novo treinador visando a temporada de 2022, trata-se de Edinho, filho do Rei Pelé, que já chegou ao CT da SM Sports e iniciou o trabalho nesta quinta-feira (21).

Edson Cholbi Nascimento, 51, tem como primeiro desafio a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, que inicia em janeiro.

Edinho foi goleiro e, depois de aposentar as luvas, trabalhou por vários anos na comissão técnica fixa do Santos e como técnico de clubes paulista e mineiro.





“Agradeço a todos que me receberam aqui, estou muito feliz com essa oportunidade, grato e uma experiência que já estou tendo aqui, conhecendo as instalações, as pessoas que fazem a realidade desse clube, estou encantado e é uma oportunidade que vejo como a mais importante da minha vida”, destacou.

Edinho vê condições do Tubarãozinho fazer uma grande competição, apesar do seu pouco contato com todos os atletas, mas que crê que a equipe tem condições para buscar o título.





O novo coronavírus atrapalhou o desenvolvimento natural de muitos atletas, ainda mais no Paraná, onde não há competições de base desde 2020, é uma das preocupações de Edinho, mas quer aproveitar o tempo mais de preparação para deixar a equipe pronta.





“Essa pandemia causou um grande prejuízo para o futebol, principalmente para essas gerações que sofreram a parada do futebol durante esse período, esses meninos estão com praticamente dois anos de inatividade e essa é realmente minha principal preocupação, mas temos a condição de ter adiantado o retorno deles e vamos fazer o máximo para colocar eles em condição de jogo”, afirmou Edinho.





Aproveitando da sua experiência como jogador e também fora das quatro linhas, o novo técnico enfatizou que irá buscar passar essa experiência aos atletas, não só dentro de campo, mas também de vida, vendo como uma oportunidade de auxiliar os jovens jogadores do Tubarão.





“Hoje existe uma parceria institucional entre Santos e Londrina, minha vinda para cá é fruto dessa parceria, de fato continuo ligado ao Santos, entre aspas 'funcionário do Santos', estou aqui de certa forma emprestado para servir essa função e dentro dessa parceria, as instituições só têm a ganhar”, finalizou.





Ser filho do Rei do futebol, o Rei Pelé é algo que deixa Edinho muito orgulhoso e ele acredita que isso pode ajudar os seus atletas, pois aproveita muitas lições que seu pai o ensinou para levar na sua carreira e passar adiante.





EDINHO, técnico do sub-19





Nome completo: Edson Cholbi Nascimento

Data de nascimento: 27/08/1970 (51 anos)

Cidade que nasceu: Santos-SP





Clubes como jogador:





1990 – 1991: Santos

1991 – 1992: Portuguesa Santista

1992 – 1993: São Caetano

1994 – 1998: Santos

1998 – 1999: Ponte Preta





Clubes que trabalhou:





2007 – 2015: Comissão técnica fixa do Santos

2015: Técnico do Mogi Mirim

2016: Técnico do Água Santa

2017: Técnico do Tricordiano-MG