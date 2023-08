Eduardo Souza: "Temos que sofrer pelo momento que estamos vivendo" no Londrina EC

O Londrina vai passar o fim de semana remoendo a derrota para o Atlético-GO e de olho nos jogos que vão fechar a 24ª rodada da Série B, que será encerrada no domingo (20). Em 18º lugar, com 19 pontos, o Tubarão pode cair para a penúltima posição caso a Chapecoense pontue diante do Novorizontino, no interior paulista. O Alviceleste pode ver ainda times como o Avaí, primeiro fora da ZR, se distanciar da parte de baixo.





Em entrevista coletiva após o revés de quinta-feira (2 a 0), o técnico Eduardo Souza afirmou que todos nos clube precisam sofrer pela fase atual da equipe e cobrou menos erros e mais efetividade da equipe nas partidas. "Todos têm que sofrer o momento que estamos vivendo e sentir a derrota. Se acharmos que está tudo bem, as coisas pioram. Vamos sofrer hoje, amanhã, no fim de semana", frisou o treinador.

A derrota para o time goiano frustrou o planejamento alviceleste de pontuar em casa e deixou um sentimento de desânimo geral, inclusive no treinador. "A gente cria uma expectativa depois de termos começado bem o segundo turno. Aí vem um vacilo contra a Chapecoense, quando estávamos ganhando, vacilo em Criciúma e hoje também. A Série B é um campeonato difícil e os jogos são decididos no detalhe. Quando surgem as oportunidades você não pode errar", apontou.





Souza ressaltou que o Londrina fez um bom jogo diante de uma equipe qualificada e de investimento alto até sofrer o primeiro gol. O treinador reconheceu que o time se desestabilizou depois de ficar atrás do placar, mas que teve chances de marcar na reta final da partida.





"Tivemos três chances dentro da área para fazer o gol e não fizemos. Temos que errar menos, principalmente com a bola no nosso pé. Você erra e o adversário aproveita. Se a gente não for decisivo, não vamos resolver os jogos e aí as rodadas vão passando e as possibilidades diminuindo", comentou. "Temos feito algumas trocas até para tentar surpreender os adversários, mas não tem acontecido. Não adianta só falarmos porque as nossas derrotas têm acontecido mais pelos nossos erros do que por méritos do adversário".





