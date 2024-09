Eliminado, Tite diz que não prometeu gol no Uruguai: 'Não sou futurista'

"Grande oportunidade de quebrar essa escrita. É histórico, não é assim? Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros, e o goleiro teve felicidade também. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois", disse Tite, em entrevista coletiva após Flamengo 0 x 1 Peñarol.



A fala de Tite não se cumpriu no jogo da volta entre Flamengo e Peñarol, na noite desta quinta-feira (26), em Montevidéu. O jogo não saiu do 0 a 0, e os uruguaios avançaram às semifinais da Libertadores.

Em entrevista coletiva após o duelo no Uruguai, o treinador foi perguntado sobre a declaração e tentou deixar o tema mais leve. Ele afirmou que não prometeu nada, mas que fez apenas uma projeção.



"Eu disse que prometi? Prometi que ia fazer gol? Eu projetei. Está me cobrando e tem todo o direito, mas eu não prometi. Eu não sou futurista, cara. Era o objetivo, de criar e fazer, mas promessa não foi. Projetei, trouxe a responsabilidade para mim, era para fazer gol, mas o termo não é esse", comentou Tite, após empate.

O treinador falou sobre a falta de Pedro nos duelos contra os uruguaios. "Sem colocar desculpa, mas como uma análise, perdemos jogadores que marcaram quase 60 gols em um ano, uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9, do Pedro. É um jogador de infiltração, de bola aérea. Perdemos um jogador. Esse contexto faz isso. A análise mais ampla requer um tempo maior. Pela característica e pela moldagem da equipe, foi o Pedro [que fez falta]. Essa estrutura ofensiva se perdeu. Tentamos com BH, com Gabi, Carlinhos e nesse produto final, ela não fez o que deveria ter feito."



Tite ainda lamentou o calendário cheio para que o Flamengo alcançasse suas metas. "Chegamos aqui para classificar, esse era o objetivo e conseguimos. Precisávamos ser campeões cariocas, conseguimos. Disputar as três competições... Uma série de jogadores na seleção... Esse é o primeiro objetivo não alcançado. O mais importante, eu concordo. Mas que também esteve em cima de um calendário com uma série de dificuldades que tivemos."



Para completar, Tite tirou da diretoria a pressão pela questão de reforços.



"A direção trouxe tudo e todos que foram possíveis e prometidos. O que aconteceu foi que acidentes com quatro jogadores. Aí entra o bom senso. Perdemos o Pedro, o Cebolinha no melhor momento da carreira, o Luiz também e o Viña... Michael. Talvez, com maior tempo, uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório a mais. As substituições que seriam feitas por vocês e não por mim. Se faz o gol, a coisa se transforma. Faltou o gol."