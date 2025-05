Em alta após Paranaense, novas lideranças ganham espaço no Londrina EC

O Londrina terminou o Campeonato Paranaense em alta mesmo sem o título, com a melhor campanha na soma de pontos e com Iago Teles como artilheiro da competição. Porém, a compreensão da diretoria foi de que faltavam peças para competir com os titulares, que reinaram absolutos no Estadual e pouco foram ameaçados.





Para o Campeonato Brasileiro da Série C, a diretoria buscou reforços para o técnico Claudinei Oliveira e fortaleceu o plantel. Chegaram nomes para a defesa, como Cedric e Guilherme Ferreira, para o meio, como João Vitor Bezerro, e para o ataque, como Thauan, Vitinho e Gabriel Canela.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entretanto, além da qualidade técnica dos jogadores que chegaram, é destaque também a característica de liderança de alguns dos atletas do time alviceleste para a competição nacional.





Se Luiz Daniel, Wallace, Alison, Lucas Marques e Marcelo Paredes, que estão no elenco desde o Paranaense, já foram capitães de suas antigas equipes, Edson Cariús e Sousa não são diferentes e chegaram ao LEC com muito a contribuir no assunto.

Publicidade





"PREFIRO SER DESAFIADO"





Publicidade

“Quando acertei com o Linense, que é do mesmo grupo, existiu uma conversa para que eu pudesse vir pra cá já com algum tipo de contrato amarrado, e eu não quis fazer, porque prefiro ser desafiado. Para mim, foi um desafio muito grande disputar um Paulista da Série A2 sem nunca ter jogado essa competição, sabendo do grau de dificuldade. Gosto de viver campeonato a campeonato para ver o que acontece. Foi um desafio muito grande disputar um campeonato em três meses. Às vezes, jogamos uma temporada inteira e não desenvolvemos tudo. Imagina em três meses? Foi um desafio grande. Me preparei muito, e quando estava próximo de acabar, recebi o convite para vir pra cá”, lembrou Cariús, camisa 9 do Londrina nos jogos contra Floresta e Maringá, e que ainda busca seu primeiro gol pela equipe. Contra o São Bernardo, o atacante deve ser mantido no time, já que Pablo está em fase de transição da lesão no tornozelo esquerdo.





“Mas eu tinha propostas oficiais também de outros clubes da Série C e até de um clube da Série B. Mas optei por vir para o Londrina, porque todas as informações foram muito boas. O projeto apresentado mostrava um clube em boa forma para chegar à Série B, e eu quero ter esse acesso da Série C para a Série B. Nem quis mais ouvir sobre as outras propostas. Outros amigos já jogaram aqui, falaram bem da cidade, do torcedor. E eu estou vendo aqui o que o torcedor consegue fazer no nosso estádio. Tem sido um diferencial. Eu vi que é um clube com o qual vamos conquistar nosso objetivo, que é o acesso”, concluiu o centroavante, que foi capitão do Linense na Série A2 e artilheiro da equipe com cinco gols.

Publicidade





"NAMORO ANTIGO"





Publicidade

O caso de Sousa é diferente, já que o volante se mostrou uma oportunidade de mercado para o LEC e foi um dos últimos a chegar para a Série C. O atleta foi o capitão do Náutico no Campeonato Pernambucano, mas foi afastado da equipe e gerou o interesse do time alviceleste. Segundo o próprio meio-campista, o “namoro” vinha desde o ano passado, mas não havia se concretizado.





“Desde o ano passado eu vinha conversando com o Londrina. Eu já tinha recebido uma proposta para vir, mas naquele momento fui para o Náutico porque estava mais certo para mim”, revelou Sousa, que chama a atenção por ser um dos jogadores que mais se comunicam com os companheiros durante os treinos.

Publicidade





“Eu acho que todas as equipes precisam de várias lideranças. Toda liderança precisa ser uma liderança positiva, como o Wallace, o Alison, o Cariús, e os outros. E eu cheguei aqui e vi que a equipe precisa disso. Quando temos várias lideranças em um grupo, estamos mais próximos de ter uma equipe muito forte. Independentemente de jogar ou não, a liderança também se dá no dia a dia, nos treinos, na semana. Isso é importante para um clube. Para um vestiário ser forte, é necessário ter vários líderes”, apontou o volante, que será titular na segunda-feira (5), contra o São Bernardo, fora de casa, no lugar do lesionado Lucas Marques.