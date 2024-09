Em clima de final, Londrina recebe a Ferroviária no Café

O Londrina conta com o apoio da torcida para se manter vivo neste domingo (29) na sua luta pelo acesso. O Tubarão tem uma verdadeira decisão diante da Ferroviária, às 18h30, no estádio do Café, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. Só a vitória interesse ao Alviceleste.







Fazer o dever de casa passa a ser fundamental para o LEC, que já desperdiçou cinco pontos em seus domínios nesta fase final - derrota para o Athletic e empate com o Ypiranga. Novamente o clube fez promoção nos valores do ingressos e espera um público superior a 10 mil torcedores. O maior público do LEC neste Brasileiro até aqui foi na primeira rodada do quadrangular, com 10,5 mil torcedores.

"Temos que agradecer demais a torcida que tem nos apoiado e incentivado muito em todos os jogos. E fazer um novo convite para estarem no Café porque vamos precisar de todos juntos para conquistarmos a vitória", frisou o lateral Thiago Ennes.





Com quatro pontos, o Londrina é o terceiro colocado do grupo e, em caso de vitória neste domingo, o Tubarão ultrapassa a Ferroviária na classificação, nos critérios. O time paulista tem sete pontos e um gol negativo de saldo.

A liderança da chave é do Atheltic, que também tem sete pontos, e joga em Erechim contra o Ypiranga, que soma três pontos. Caso os dois mandantes vençam nesta rodada, as quatro equipes do grupo chegarão na última rodada com chances de subir.





Londrina e Ferroviária já se enfrentaram duas vezes nesta série C, com ambos os jogos em Araraquara. Na primeira fase, empate por 0 a 0 e neste quadrangular, vitória paulista por 3 a 2.





