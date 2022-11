Em jogo com cinco gols, Gana vence Coreia e segue na disputa por vaga nas oitavas

Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 na manhã desta segunda-feira (28), no estádio Education City, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.



Em jogo eletrizante, o placar do confronto foi construído com gols de Salisu e Kudus (duas vezes), para os ganeses, e Cho Gue-Sung (duas vezes), para os coreanos.

Com o resultado, os comandados de Otto Addo se tornaram os vice-líderes do Grupo H, com três pontos somados -empatados com Portugal-, e têm suas chances de se classificar para a próxima fase aumentadas.



Do outro lado, os asiáticos, que somaram apenas um ponto neste mundial, e veem a vaga para o mata-mata da Copa do Mundo mais distante.



Os outros integrantes do Grupo H, Portugal e Uruguai, se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília). Na última rodada, a Coreia volta a campo para enfrentar os portugueses e o Gana vai jogar contra os uruguaios. Ambas as partidas acontecem na próxima sexta-feira (2), às 12h (de Brasília).