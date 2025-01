Em jogo pouco inspirado, Londrina EC fica no empate sem gols com o FC Cascavel

O Londrina ficou no empate com o Cascavel pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense na noite desta quarta-feira (15). O Tubarão não conseguiu tirar o zero do placar e agora soma quatro pontos nos dois primeiros jogos do Estadual. O Cascavel somou seu primeiro ponto na competição.





Equilíbrio inicial

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O LEC foi a campo com apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Coritiba por 2 a 0 no primeiro jogo do Estadual. O volante paraguaio Marcelo Paredes ganhou a vaga de Wellington após ser regularizado.





O Cascavel começou o jogo ganhando espaço pelo lado esquerdo do ataque com Rodrigo Alves. Primeiro, o atacante aproveitou jogada aérea e apareceu nas costas de Bolt para obrigar Luiz Daniel a fazer grande defesa. No lance seguinte, o mesmo Rodrigo Alves disparou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte. A bola passou por cima do gol do Tubarão.

Publicidade





Aos 32, o Cascavel voltou a levar perigo ao gol do LEC. Rodrigo Alves tabelou com Robinho e invadiu a área. O atacante rolou para Schutz, mas o zagueiro Wallace antecipou e impediu o gol.





O Tubarão assustou o Cascavel de novo aos 41 minutos. Lucas Marques desarmou no meio-campo e encontrou Gustavo França à frente. O camisa 10 driblou o defensor rival, puxou para a perna esquerda e bateu por cima.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.