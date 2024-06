Emoção por Rodinei e adoção dos jovens: como David Luiz é líder no Flamengo

Aos 37 anos, David Luiz é símbolo de liderança dentro do Flamengo . Mais velho do elenco, ele costuma "adotar" jogadores, especialmente os mais jovens, durante as temporadas e viu em Rodinei o caso de maior sucesso na retomada da carreira. Dentro do campo, tenta assumir a titularidade com boas atuações e elogios da torcida.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





David fez nove jogos oficiais pelo Fla na temporada. Ele foi titular em oito deles e soma duas partidas consecutivas iniciando no time de Tite.

Publicidade



Ele hoje tem um dos melhores índices físicos do elenco. O trabalho para se manter como destaque nesse sentido foi traçado desde a pré-temporada nos Estados Unidos.



A parte técnica é importante, mas o lado de liderança é um dos mais valorizados internamente. O zagueiro é visto como um mentor, especialmente para os mais jovens. Igor Jesus, Wesley e Victor Hugo são exemplos de atletas do elenco atual que já elogiaram ele publicamente.

Publicidade



O defensor passa bastante tempo com os jovens. Especialmente quando os garotos criados na base sobem para completar algum treinamento. O caso mais recente é de Shola, com quem tem ótima convivência.



Rodinei, em 2022, foi um dos "cases" de sucesso de David Luiz. O lateral-direito viveu o melhor ano da carreira após seguir os conselhos do defensor, cuidando mais do corpo e sendo mais disciplinado. Ele fez trabalhos fora dos treinos do Ninho do Urubu, em casa, com profissionais que trabalharam para David.

Publicidade



O camisa 23 se emocionou ao falar do lateral. Rodinei foi campeão da Conference League na semana passada e David relembrou a relação entre os dois no Fla. "Ele viveu não só porque é gente boa, mas ele trabalhou para isso", disse.



"Rodi é um amigo, uma pessoa que pude entender e ver quem era o Rodinei, não só o jogador e sim a pessoa. Quando cheguei no Flamengo vi um cara de potencial incrível e que era órfão de tudo, não só de apoio futebolístico, mas de como conduzir a vida dele em si. Todos vocês sabem que nós, como adultos maduros, conseguimos enxergar nele uma alegria plena e uma pessoa totalmente pura. A única coisa que falei para ele foi: Rodi, com o potencial que você tem, você pode viver coisa que nem imagina", disse.

Publicidade



"Daquele dia fomos criando um laço de amizade e fui cobrando mais disciplina de chegamos primeiro. Eu chegava todo dia antes que ele (risos) e vi que ele criou esse traço de disciplina. E aí eu comecei a atrasar cinco minutos para ele chegar primeiro e sentir que estava apto para começar o dia de maneira diferente. Ele começou a entender e gostar. Pude ajudá-lo de alguma forma para viver um sonho que ele tinha. Para mim, sem dúvida nenhuma, ele conseguindo título europeu foi mais emocionante do que quando eu ganhei."

Lázaro, agora no Palmeiras, também recebeu conselhos. David perguntou qual era o sonho dele, que respondeu: jogar na Europa. Depois de seguir as dicas sobre posicionamento em campo, o atacante passou a fazer gols e acabou vendido pouco depois.



David Luiz deu palestra na base. O zagueiro se juntou a Filipe Luís, além do técnico Jorge Sampaoli na época, para falar sobre a importância do aprendizado e humildade.



David ainda não tem definido quando vai parar de jogar. "Brinco muito com eles, e muitos me chamam de coroa. Hoje corro atrás dos meninos de 20, de 18 anos. Enquanto eu der conta disso, vou continuar jogando futebol. É um prazer continuar ajudando", disse à FlaTV.



"Gratificante para mim poder fazer um gol. Finalmente saiu esse gol no Maracanã, num dia histórico e contra o Vasco. Coroa aquilo que venho fazendo há muito tempo. A construção de tudo que você desempenha não vem do dia para a noite, ela vem desde a pré-temporada. Voltei como o mais velho da equipe e um dos que estavam melhor fisicamente. Depois pude esperar o meu momento para desempenhar o que mais amo, que é jogar futebol. Feliz por fazer parte desse time, por fazer parte de um grupo que está se dedicando da melhor maneira para poder crescer e aprender cada vez mais."