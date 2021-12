Empresa do agro patrocina Corinthians e anuncia volta de Paulinho ao time

O Corinthians fechou uma parceria inédita com o Grupo Taunsa, de agronegócio, e acertou a contratação do jogador Paulinho.



O contrato passa a valer em janeiro e tem duração até dezembro de 2023. O jogador será apresentado ao clube nesta quarta (15) de manhã no Parque São Jorge, em São Paulo.



Em novembro, as negociações com Paulinho foram antecipadas pela coluna de Ricardo Perrone no UOL, mas nunca tinham sido confirmadas pelo Corinthians.



É a primeira vez que uma marca nacional de agronegócio assina um contrato desse porte com um time da série A do futebol brasileiro. A parceria prevê a participação do Grupo Taunsa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve.

Sediada em Campinas (SP), a Taunsa atua em cinco áreas de agronegócio: agricultura, agrofomento, armazenamento, logística e trade. O investimento na parceria com o Corinthians faz parte da estratégia de expansão e internacionalização da empresa, que deve investir R$ 5,7 bilhões até 2028, o que tornará a empresa líder nacional em armazenagem e uma das três maiores exportadoras de soja do Brasil.



"Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira. Quero agradecer ao Grupo Taunsa por nos ajudar a viabilizar minha vinda e por acreditar no maior clube do Brasil. Agora é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo", diz Paulinho, em comunicado.



Paulinho é um ídolo da Fiel e integrou o elenco do Corinthians entre 2010 e 2013, ganhando com o clube os títulos da Libertadores e do Mundial e o também o Campeonato Brasileiro em 2013.



O volante de 33 anos estava sem clube desde que rescindiu o acordo que tinha com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, em setembro. Ele já passou pelo Barcelona e pelo Tottenham Hotspur, da Inglaterra.