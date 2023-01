"Energia do Pelé está comigo e me motiva demais", afirma Edinho no retorno ao LEC

O técnico Edinho voltou a trabalhar no Londrina na quarta-feira e nesta sexta-feira (6) concedeu entrevista coletiva pela primeira vez após a morte do pai, o Rei Pelé. O treinador alviceleste ressaltou que apesar da dor ser ainda muito grande, ele quer celebrar o legado do maior jogador de todos os tempos e que a partida do pai o incentiva ainda mais a construir uma carreira vitoriosa como técnico de futebol.





"Talvez a dor demore uma vida inteira para passar, mas eu gostaria muito de inspirar para celebrar a vida dele. Uma história que vai ser contada para o resto do tempo da humanidade, a história brilhante deste homem incrível", afirmou o comandante do LEC. Edinho revelou ainda que vive um turbilhão de emoções e que os últimos meses, em razão da doença de Pelé, foram muito difíceis e desgastantes.

"E após a morte vivemos aquele hiato de três dias para aguardar o fim do ano. Gostaríamos de encerrar e recomeçar, mas ficamos esperando. Mas valeu a pena porque foi uma ocasião mágica e indescritível e valeu todo o desgaste", citou o treinador em uma referência ao velório do Rei na Vila Belmiro, por onde passaram mais de 230 mil pessoas, além do cortejo pelas ruas lotadas de Santos.





Desde que chegou ao Londrina, no fim de 2021, Edinho sempre ressaltou que o seu objetivo na carreira era voltar a ser técnico profissional com a missão de revolucionar o futebol brasileiro. O treinador afirmou que está ambição permanece e que ele se sente ainda mais revigorado após a morte do pai.





"Esta ambição permanece comigo a bastante tempo, desde que parei de jogar tive esta inspiração. E isso aumentou com a partida dele. Me sinto revigorado e que a energia dele está em mim. Tenho uma motivação incrível para continuar e honrar o legado e o nome da família e revolucionar o futebol do nosso país".